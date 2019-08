Bourse de Paris : Trump menace Pékin d'une guerre commerciale totale

La Chine a attendu le 23 août pour répliquer à la dernière salve de surtaxe douanières décrétées par la Maison Blanche : les autorités ont annoncé vendredi que 75 Mds$ de produits importés des Etats-Unis seront taxés de 5 ou de 10% en deux temps, le 1er septembre d'abord puis le 15 décembre. Parmi eux, le soja ou les automobiles. Une décision "rendue nécessaire par l'unilatéralisme et le protectionnisme des Etats-Unis", selon Pékin. Ulcéré par cette réaction, Donald Trump a sorti l'artillerie lourde, en relevant de 5% les surtaxes déjà annoncées et en demandant aux entreprises américaines de quitter la Chine. Les constitutionnalistes ont déjà lancé le débat sur la capacité d'un Président américain à imposer une mesure aussi radicale. Quoi qu'il en soit, c'est le poids des mots qui compte pour le moment. Le conflit s'envenime et le yuan a signé un nouveau plancher de 11 ans.



Le Temps et rien d'autre . La Chine conserve un atout dans sa manche, c'est le Temps avant l'élection présidentielle américaine. Pékin sait que Donald Trump ne peut se permettre de se présenter au scrutin avec une économie en nette décélération et sans accord commercial. "Trump va devoir revoir en baisse ses prétentions pour obtenir un accord rapide avec la Chine", estime l'économiste d'ING Raoul Leering. S'il pense que le Président américain a raison quand il affirme que la Chine a économiquement plus besoin d'un accord que les Etats-Unis, il souligne également que Trump a besoin de cet accord.



Dernier jour du G7 . A Biarritz, le sommet qui se termine aujourd'hui ne devrait pas apporter beaucoup d'avancées sur le front géopolitique, en dépit d'une visite surprise du ministre iranien des affaires étrangères. Donald Trump a rencontré le Premier ministre Japonais pour s'accorder sur un accord commercial qui devrait rapidement voir le jour, tandis qu'il a loué les qualités de Boris Johnson en promettant un pacte économique avec le Royaume-Uni. Les relations entre la France et le Brésil restent glaciales autour de la question amazonienne.



Ce matin, les indicateurs avancés européens sont positionnés dans le rouge. L'activité en Europe continentale sera limitée par la fermeture de la Bourse de Londres pour un jour férié.



Les temps forts économiques du jour



Deux événements majeurs sont programmés aujourd'hui, la publication de l'indice Ifo de confiance des milieux d'affaires allemands (10h00) et les commandes de biens durables aux Etats-Unis (14h30). Autour de 16h00, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, doit prononcer une allocation publique.



L'euro se traite 1,1146 USD. L'once d'or perd quelques cents à 1540 USD. Le pétrole évolue en légère hausse, à 53,56 USD pour le WTI et à 58,76 USD pour le Brent. Le rendement du T-Bond 10 ans chute à 1,456%. Le Bitcoin est en hausse de 2% à 10 359 USD.



Les principaux changements de recommandations



Stroeer : Goldman Sachs passe d'achat à neutre en visant 79 EUR.