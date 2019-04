Trump menace le Mexique de droits de douane sur l'automobile

WASHINGTON, 5 avril (Reuters) - Donald Trump a menacé jeudi d'imposer des droits de douane sur les voitures importées aux Etats-Unis en provenance du Mexique si celui-ci n'était pas plus actif pour stopper l'afflux de migrants illégaux à la frontière entre les deux pays.

Il s'agit de la dernière menace en date du président américain pour demander au Mexique de renforcer sa lutte contre les "caravanes" de migrants.

Trump avait prévenu vendredi dernier qu'il pourrait fermer la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, une menace ensuite atténuée par la porte-parole de la Maison blanche, alors qu'une telle démarche aurait pu compromettre des milliards de dollars d'échanges commerciaux.

"Avant de fermer la frontière, nous instaurerons des tarifs douaniers sur l'automobile. Je ne crois pas que nous aurons à fermer la frontière un jour parce que la pénalité (...) sera massive", a déclaré Trump aux journalistes depuis la Maison blanche, évoquant des taxes de 25% sur les voitures importées aux Etats-Unis depuis le Mexique.

Plus tôt dans la journée, le président américain avait dit qu'il accordait un délai d'un an, sous forme d'avertissement, au Mexique pour mettre fin au trafic de drogue. Mais il a laissé planer la menace que d'éventuels droits de douane soient instaurés avant cela si la question migratoire n'était pas résolue.

D'après des représentants du département de la Sécurité intérieure, 100.000 migrants auraient été appréhendés à la frontière sud des Etats-Unis en mars, ce qui serait un record mensuel en plus de dix ans. La plupart de ces migrants - dont des enfants et des familles venus du Salvador, Honduras et Guatemala - sont autorisés à rester aux Etats-Unis le temps que leurs demandes d'asile soient étudiées, ce qui peut prendre des années du fait de la multiplication des dossiers. (Roberta Rampton et Jeff Mason; Jean Terzian pour le service français)