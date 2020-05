Bourse de Paris : Trump met la Chine au banc des accusées

Sansdents - Seule la Chine communiste triomphera de ce COVID 19 et le capitalisme mafieux occidental en Europe, aux USA, au Japon, en Inde, Russie, etc...sombrera. C'est pourquoi tous les médias macroniens ultralibéraux hyperatlantistes anticommunistes, BFM, LCI, CNEWS, France 5, TF1, France 2, France Inter, France Culture, Le Figaro, Le Monde, Les Echos, Le Parisien, Libération, fulminent contre la Chine communiste et sur ordre de Trump et Macron lancent des Fake-News tous les jours contre la Chine communiste. Très drôle et pitoyable. Triste fin pour le capitalisme mafieux, mais heureuse nouvelle.

La Chine communiste enregistre 0 morts et 0 cas depuis plus d'une semaine dans un pays de 1,5 milliards d'habitants. Mais le déconfinement dans la Chine communiste est beaucoup plus strict que ce qu'on appelle le confinement dans un pays capitaliste mafieux comme les USA, les UK, la France, l'Allemagne, le Japon, etc....donc tous aux abris le 11 mai en France: pas de masques, pas de test, écoles, lycées et transports en communs bondés sans masques ni test et avec des hôpitaux ruinés en 20 ans. Et pas de suivis des contaminés via la 5G qui n’existe pas en France et qui n’est pas près d’exister sans Huawei, l’équipementier qui a 10 ans d’avance sur la 5G….

ET en Chine communiste la recherche publique sur les traitements et les vaccins mobilise des dizaines de milliards d’Euros…

Tout reportage sur la situation en Chine est interdit dans les médias macroniens, 90% des médias, car depuis 3 semaines grâce à un vrai confinement de 76 jours, le port du masque systématique (il y en a des centaines de milliards en Chine communiste..), des tests par millions et une quarentaine vraie stricte avec les testés positifs et leurs contacts.

Et oui la Chine communiste a donné toutes les informations et alerte en temps et en heure mais ces ploucs de Trump, Macron, Johnson et leurs médias se sont moqués pendant 2 mois de la Chine communiste pour ne rien faire. Seule l'Allemagne, Singapour, Taiwan, la Corée du Sud et le Japon ont écouté la Chine communiste et on voit la différence sur le nombre de morts. Et non la Chine communiste n'a pas caché ou sous-évalué le nombre de ses morts. Et aujourd'hui depuis 3 semaines il y a Zéro morts et quelques cas (moins de 10) tous importés. Mais chut ne le répétez pas..... 1