Trump met un terme aux relations des USA avec l'OMS

par Steve Holland et Michelle Nichols

WASHINGTON/NATIONS UNIES, 29 mai (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi qu'il mettait fin aux relations des États-Unis avec l'Organisation mondiale de la santé à la suite de la crise du coronavirus, estimant que l'OMS était devenue une marionnette de la Chine.

Apparu dans la roseraie de la Maison Blanche, le président américain a ainsi mis à exécution sa menace de couper les vivres à l'organisation, financée à hauteur de plusieurs centaines de millions de dollars par an par les Etats-Unis.

Donald Trump a estimé que l'OMS n'avait pas procédé aux réformes qu'il avait demandées au début du mois et que les autorités chinoises avaient fait pression sur l'OMS pour qu'elle induise en erreur le monde entier lorsque le virus a été découvert par les autorités chinoises.

"La Chine a un contrôle total sur l'Organisation mondiale de la santé, même si elle ne paie que 40 millions de dollars par an par rapport à ce que les États-Unis ont payé, ce qui représente environ 450 millions de dollars par an. Nous avons détaillé les réformes qu'elle doit faire et nous sommes engagés directement avec eux, mais ils ont refusé d'agir ", a estimé Donald Trump.

"Parce qu'ils n'ont pas réussi à faire les réformes demandées et indispensables, nous mettrons un terme aujourd'hui à nos relations avec l'Organisation mondiale de la santé et redirigerons ces fonds vers d'autres pays du monde", a-t-il déclaré. (Version française Jean-Michel Bélot)