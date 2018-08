Trump n'attend pas grand chose des discussions cette semaine avec la Chine

(Actualisé tout du long avec déclarations et précisions)

WASHINGTON, 21 août (Reuters) - Donald Trump a déclaré lundi dans un entretien à Reuters qu'il n'attendait pas grand chose des discussions commerciales avec la Chine prévues mercredi et jeudi à Washington.

Le président américain a ajouté qu'il ne se fixait pas de limite dans le temps pour sortir du contentieux commercial entre Pékin et Washington.

"Je suis comme eux, j'ai une stratégie à long-terme", a-t-il dit.

Une délégation chinoise menée par le vice-ministre du Commerce, Wang Shouwen, se rend à Washington pour des négociations commerciales à l'initiative des Etats-Unis, a annoncé la semaine dernière le ministère chinois du Commerce.

Ces discussions interviennent alors que Washington doit commencer, jeudi à 04h01 GMT, à taxer à hauteur de 25% une seconde tranche de produits chinois, ce à quoi Pékin va répliquer à cette date en imposant des droits de douane de 25% sur 16 milliards de dollars de produits américains. et

Trump, qui veut rééquilibrer les échanges commerciaux des Etats-Unis avec la Chine, en déficit de quelque 375 milliards de dollars l'année dernière, a menacé de taxer la quasi-totalité des importations chinoises écoulées sur le marché américain.

Résoudre la querelle commerciale avec Pékin va "prendre du temps, parce que la Chine s'est trop bien débrouillée pendant trop longtemps, et elle est devenue gâtée", a estimé le président américain.

"Ils ont traité avec des gens qui, franchement, ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ce qui nous a menés dans cette situation", a-t-il ajouté.

Le dernier cycle de discussions officielles entre Américains et Chinois a eu lieu début juin, lorsque le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a rencontré le vice-Premier ministre chinois Liu He à Pékin, sans que cette réunion ne permette d'avancer sur un accord.

Pékin et Washington ont semblé désamorcer leurs tensions commerciales quand la Chine a accepté en mai dernier d'acheter plus d'énergie et de produits agricoles en provenance des Etats-Unis. L'échec d'un accord a débouché sur la mise en place de droits de douane réciproques. (Jeff Mason et Steve Holland; Henri-Pierre André et Jean Terzian pour le service français)