BUDAPEST, 11 mars (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump, en lice pour un nouveau mandat, ne donnera pas d'argent pour aider l'Ukraine à lutter contre la Russie s'il est élu en novembre, a affirmé le Premier ministre hongrois Viktor Orban après une rencontre entre les deux hommes.

Le très conservateur Viktor Orban, qui soutient la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle, a rencontré l'ancien locataire de la Maison blanche vendredi en Floride.

"Il ne donnera pas un centime à la guerre entre l'Ukraine et la Russie et, par conséquent, la guerre prendra fin", a déclaré Viktor Orban à la télévision publique dimanche en fin de journée. "Il est évident que l'Ukraine ne peut pas tenir debout toute seule".

"Si les Américains ne donnent pas d'argent et d'armes, ainsi que les Européens, cette guerre sera terminée. Et si les Américains ne donnent pas d'argent, les Européens sont incapables de financer cette guerre par leurs propres moyens, et alors la guerre prendra fin".

Un communiqué diffusé par l'équipe de Donald Trump ne mentionne pas l'Ukraine et précise que les deux hommes ont discuté de questions concernant leurs deux pays, notamment la sécurité de leurs frontières respectives.

Viktor Orban a toujours refusé d'envoyer des armes à Kyiv depuis le début de l'invasion russe en février 2022, la Hongrie ayant conservé des liens économiques étroits avec Moscou.

Interrogé lundi sur les déclarations de Viktor Orban concernant la position de Donald Trump sur l'Ukraine, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a indiqué "n'avoir rien à dire". (Rédigé par Krisztina Than, avec Guy Faulconbridge à Moscou, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)