Bourse de Paris : Trump ne surtaxera pas le Mexique

Nous nous étions quittés vendredi avec un niveau élevé d'incertitudes concernant les menaces des Etats-Unis envers le Mexique. Donald Trump avait toutefois laissé entendre que le différend pouvait être aplani avant l'entrée en vigueur de surtaxes douanières punitives. Et c'est ce qui s'est produit. Le Président américain a indiqué au cours du weekend que Mexico a pris les engagements nécessaires, sans toutefois les détailler. Il a dégainé son fameux "fake news" quand le New York Times a révélé que les mesures étaient en fait sur la table depuis des mois.De leur côté, les ministres des finances et banquiers centraux des pays du G20, réunis en amont de la réunion de leurs dirigeants à la fin du mois à Fukuoka au Japon, ont pris acte d'une intensification des tensions commerciales, mais sans aller jusqu'à appeler la Chine et les Etats-Unis à solder leur contentieux. Apparemment, une telle mention aurait fait capoter la rédaction d'un communiqué final. Moins langue de bois, le communiqué aborde aussi la question des dispositifs fiscaux dont profitent les multinationales pour se soustraire à l'impôt, en profitant des largesses de certains Etats. Une législation commune à ce propos pourrait voir le jour dès l'année prochaine. C'est l'Irlande qui va être contente !Dans le reste de l'actualité économique, environ un million de manifestants (selon les organisateurs) et 240 000 (selon la police) ont envahi les rues de Hong Kong, pour protester contre une nouvelle loi d'extradition vers la Chine, qui mettrait à mal les droits de la défense. Un compte-rendu très imagé est disponible par ici (merci à Heidi News pour la source). Au Royaume-Uni, Boris Johnson a affirmé dans le Sunday Times qu'il ne "paiera pas la facture du Brexit" s'il est nommé Premier ministre, tant que Bruxelles n'aura pas amélioré les termes de l'accord de divorce. Il a aussi pris d'autres positions plus radicales que Theresa May. Comme souvent, Boris promet beaucoup.En bourse, les indicateurs avancés sont haussiers ce matin, alors que la grande majorité des indices asiatiques a pris la pente ascendante. Le CAC40 a repris exactement 3% la semaine dernière, après deux semaines consécutives à -2%.Cette journée est fériée dans plusieurs pays, notamment l'Australie, la Suisse la France et l'Allemagne, mais elle n'est pas forcément chômée, à l'image d'une Bourse de Paris qui sera ouverte. Plus tôt ce matin, la Chine a annoncé une balance commerciale nettement plus bénéficiaire que prévu grâce à une hausse de l'export. La production industrielle italienne (10h00) précèdera les données mensuelles de l'économie britannique, notamment la production industrielle (10h30) et l'étude JOLTS sur les ouvertures de postes aux Etats-Unis (16h00).L'euro est ferme à 1,1313 USD, tandis que l'once d'or a reflué après l'accord Etats-Unis / Mexique, à 1329 USD. Le baril de pétrole perd un peu de terrain ce matin, mais il avait nettement rebondi en fin de semaine dernière, avec un WTI à 54,28 USD et un Brent à 63,54 USD. L'obligation d'État américaine à 10 ans affiche un rendement de 2,117%, en hausse marquée. Après un week-end difficile, le Bitcoin repart en hausse à 7670 USD.