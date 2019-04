Trump ne veut pas donner à la Chambre d'informations sur ses finances

(Actualisé avec réaction de Cummings)

WASHINGTON, 22 avril (Reuters) - Le président Donald Trump a engagé lundi une action en justice afin de ne pas avoir à remettre à la Chambre des représentants les informations réclamées sur sa fortune personnelle et son empire financier.

Elijah Cummings, le président de la commission de contrôle de la Chambre, réclame à Donald Trump de remettre des documents s'étalant sur huit années et concernant les biens personnels et les affaires du président.

Il a fait cette demande à la suite de l'audition en février dernier par une commission de la Chambre de l'ancien avocat de Trump, Michael Cohen, qui a accusé le président d'avoir par le passé gonflé sa fortune artificiellement pour gagner des places au classement de Forbes et de l'avoir réduite tout aussi artificiellement pour payer moins d'impôts.

Pour les avocats de Donald Trump et de sa fondation, la demande d'Elijah Cummings "est invalide et inapplicable car elle n'a aucun fondement législatif légitime".

Réagissant par un communiqué à l'initiative de Donald Trump, Elijah Cummings a estimé qu'elle ne reposait sur "aucune base juridique valable", contenait "une litanie d'informations inexactes" et constituait une "tentative d'obstruction sans précédent" de la part de la Maison blanche. (Makini Brice avec Alexandra Alper et Ginger Gibson; Guy Kerivel et Tangi Salaün pour le service français)