Trump oppose son veto à des crédits militaires malgré le soutien du Congrès

par Patricia Zengerle

WASHINGTON, 23 décembre (Reuters) - Donald Trump a opposé son veto à un projet de loi prévoyant de consacrer 740 milliards de dollars à des dépenses militaires, ceci malgré un large soutien du Congrès.

Le président américain a justifié sa décision par le fait que cette loi annuelle d'autorisation des crédits de défense (NDAA) "ne comportait pas de mesures essentielles de sécurité nationale, comprenait des dispositions qui ne respectent pas nos vétérans et l'histoire de notre armée, et contredit les efforts de mon administration pour faire passer l'Amérique en premier dans nos actions de sécurité nationale et de politique étrangère".

"Il s'agit d'un 'cadeau' à la Chine et à la Russie", a-t-il déclaré dans un message à la Chambre des représentants. (Patricia Zengerle, avec la contribution de Steve Holland, version française Jean-Michel Bélot)