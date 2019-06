Trump pas préoccupé par l'issue de l'entrevue avec Xi-représentant US

(Ajoute second représentant américain §6-7, photo à disposition)

WASHINGTON, 25 juin (Reuters) - Le président américain Donald Trump considère l'entretien qu'il doit avoir en fin de semaine avec son homologue chinois Xi Jinping comme une chance de connaître la position de Pékin sur le conflit commercial sino-américain, a déclaré lundi un haut représentant de l'administration américaine.

Donald Trump est "à l'aise" avec toutes les issues possibles aux discussions qu'il mènera avec Xi Jinping lors du sommet du G20 au Japon, a indiqué ce représentant, s'exprimant devant les journalistes sous couvert d'anonymat.

Il s'agira de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis novembre dernier, et donc la première depuis que les négociations commerciales entre Washington et Pékin sont tombées dans l'impasse début mai lorsque les responsables américains ont accusé la Chine d'être revenue sur ses engagements.

Donald Trump, qui a décidé le mois dernier de relever les droits de douane prélevés sur 200 milliards d'importations chinoises, a menacé d'imposer des taxes sur 300 milliards de produits chinois supplémentaires - ce qui couvrirait la quasi-totalité des importations chinoises aux Etats-Unis. Pékin a répliqué par des mesures de rétorsion.

"Malgré la persistance des tensions commerciales, c'est l'occasion de voir où se situe le camp chinois depuis les dernières discussions en date", a dit le représentant américain.

Un second représentant de l'administration américaine a refusé de dire si l'entrevue entre Trump et Xi était considérée comme une chance de relancer les négociations ou de parvenir à un accord plus formel.

"Le président a été très clair, il veut de réels changements structurels en Chine pour un certain nombre de questions et de secteurs, rien n'a changé à ce propos", a-t-il souligné.

Le ministre adjoint chinois du Commerce, Wang Shouwen, a déclaré lundi que les deux camps menaient des discussions commerciales en amont de la rencontre prévue Xi et Trump.

Dans un communiqué diffusé mardi, le ministère chinois du Commerce a indiqué que le vice-Premier ministre Liu He s'était entretenu lundi par téléphone avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin.

Liu He, négociateur en chef de Pékin sur le commerce, a échangé des points de vue avec ses interlocuteurs américains et a convenu de poursuivre les échanges, précise le communiqué. (Roberta Rampton, avec Andrew Galbraith à Shanghai; Jean Terzian pour le service français)