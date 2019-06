Trump "pas pressé" de conclure un accord commercial avec Pékin

WASHINGTON, 30 juin (Reuters) - Le président américain Donald Trump a répété samedi qu'il n'était "pas pressé" de conclure un accord commercial avec la Chine, quelques heures après avoir eu un "meilleur entretien qu'attendu" avec son homologue chinois Xi Jinping en marge du sommet du G20 à Osaka, au Japon.

"La qualité de la transaction est de loin plus importante pour moi que la vitesse. Je ne suis pas pressé, mais les choses se présentent très bien !", a déclaré Donald Trump sur Twitter depuis la Corée du Sud où il a débuté une visite de deux jours au sortir du sommet du G20.

Washington et Pékin vont reprendre leurs négociations commerciales et l'administration Trump a décidé de ne pas imposer de nouvelles taxes douanières sur les produits chinois importés, a-t-on appris samedi à l'issue de l'entretien entre les présidents américain et chinois.

Trump a souligné via Twitter avoir accepté de ne pas relever à nouveau les tarifs douaniers prélevés par les Etats-Unis sur 200 milliards de produits chinois pendant les négociations avec la Chine.

Sur la question de Huawei, l'un des principaux points de tension entre les deux pays, le président a écrit vouloir autoriser le géant chinois des télécoms à "acheter des produits" auprès des compagnies américaines de la high-tech, à la demande de celles-ci et de Xi Jinping, qui n'affecteront pas la sécurité nationale des Etats-Unis.

Huawei a été placé sur liste noire par Washington, ce qui l'empêche de se fournir en composants et technologies auprès des fabricants américains sans l'accord préalable de l'administration américaine. Les Etats-Unis accusent la firme d'être liée au gouvernement chinois et de poser un risque pour leur sécurité nationale.

Le département américain du Commerce doit organiser dans les prochains jours une réunion pour déterminer si Huawei est retiré de cette liste noire. (Katanga Johnson; Jean Terzian pour le service français)