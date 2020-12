Trump passera finalement le réveillon du Nouvel An à Washington

WEST PALM BEACH, 31 décembre (Reuters) - Donald Trump est rentré jeudi à Washington, un jour plus tôt que prévu, alors qu'il est engagé dans une bataille avec le Congrès sur un projet de loi sur la défense et sur l'augmentation d'aides directes aux Américains, qui s'ajoute à sa tentative continue de contester sa défaite lors de l'élection présidentielle du 3 novembre.

Le président américain, qui devait initialement passer le réveillon du Nouvel An dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, a embarqué à bord de son avion Air Force One pour Washington peu après 16h30 GMT.

Il n'a pas fait de déclarations aux journalistes lors de son départ, maintenant le silence qu'il garde depuis plusieurs semaines, hormis ses sorties sur Twitter.

La Maison blanche n'a donné aucune raison pour ce changement de programme intervenu alors que Donald Trump bataille avec le Congrès, qui a annulé lundi son veto sur un important projet de loi sur la défense.

Ce retour anticipé survient également alors que le Sénat, contrôlé par les républicains, a reporté un vote sur la hausse de l'aide aux particuliers face à l'épidémie de coronavirus en dépit des appels du pied de Donald Trump pour que les sénateurs agissent plus vite.

Autre dossier, les tensions entre Washington et Téhéran sont montées d'un cran jeudi après les déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammed Javad Zarif, qui a accusé les Etats-Unis d'essayer de fabriquer un prétexte pour attaquer son pays. Il a promis que Téhéran se défendrait même si le pays ne cherche pas la guerre.

Alors que Trump est de retour à Washington, Biden devrait passer une nuit tranquille dans sa maison du Delaware. Il a toutefois prévu d'intervenir dans l'émission spéciale "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2021" sur la chaîne ABC. (Jeff Mason et Trevor Hunnicutt Blandine Hénault pour la version française, édité par Henri-Pierre André)