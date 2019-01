Bourse de Paris : Trump plus souple avec la Chine ?

Les temps forts économiques du jour

Les marchés financiers mondiaux ont confirmé hier les bonnes dispositions entrevues depuis vendredi dernier, après une fin d'année 2018 particulièrement éprouvante. L'Europe a progressé, puis Wall Street a progressé. Ce matin, l'Asie se met au diapason avec une hausse générale. Quant aux "futures" américains, ils sont, vous l'avez deviné, dans le vert eux aussi. Les investisseurs sont brutalement passés du spleen à l'euphorie, en partie grâce au discours plus apaisant distillé par la banque centrale américaine sur sa politique monétaire, et en partie grâce au travail au corps des officiels américains pour convaincre que les discussions qui ont à peine repris avec la Chine sur les relations commerciales des deux pays se passent de mieux en mieux.Donald Trump y est même allé de son commentaire positif hier sur sa plateforme de communication préférée, en clamant "les discussions avec la Chine se passent très bien", entre un tweet sur le soutien d'un syndicaliste de l'acier à sa politique et un autre félicitant une équipe de football américain pour sa victoire dans le championnat universitaire. Sur le front du "shutdown" en revanche, rien de neuf malgré l'intervention télévisée organisée par le Président américain en prime-time hier soir, pour tenter de forcer la main des Démocrates sur la construction du mur (désormais une clôture) à la frontière mexicaine.En dépit du "shutdown", du Brexit, de l'Italie, de la révision en baisse des prévisions économiques de la Banque Mondiale et de l'arrivée des premières publications annuelles, c'est bien la relation sino-américaine qui reste au centre du jeu. Et ces derniers jours, les professionnels de la finance semblent avoir fait une analyse pragmatique de la situation : l'affaiblissement de Donald Trump en politique intérieure couplé à l'obsession du Président américain pour la hausse des marchés financiers pourraient contribuer à assouplir la position de Washington face à Pékin lors des négociations. Bloomberg a d'ailleurs cette nuit propagé une rumeur sourcée à la Maison Blanche selon laquelle l'occupant du Bureau ovale serait prêt à des efforts dans le cadre des discussions pour faire en sorte que Wall Street reparte de l'avant. On se gardera de commenter sur le fond, mais sur la forme, le bruit de fond est porteur.Balance commerciale allemande (8h00), inflation suisse (8h30) et taux de chômage de la zone euro (11h00) sont au programme de la matinée. Aux Etats-Unis, où la publication de certains statistiques est contrariée par le "shutdown", les investisseurs seront attentifs aux stocks pétroliers hebdomadaires et à la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed, celle de la hausse de taux de décembre. En outre, au moins deux membres de la banque centrale américaine doivent prononcer des allocutions : Charles Evans (à partir de 15h00) et Eric Rosengren (à partir de 17h30). Au Canada, la BoC devrait maintenir le statu quo sur son principal taux directeur à 1,75% (16h00).Ce matin, il faut 1,1460 USD pour 1 EUR, une situation stable par rapport à la veille. L'once d'or perd un peu de son attrait récent en restant positionnée à 1 282 USD, tandis que le baril remonte à 50,57 USD pour le WTI (+1,2%) et 59,60 USD pour le Brent (+1,5%). Le 10 ans américain est à 2,721%, en légère baisse. Enfin, le Bitcoin se traite à 4 024 USD ce matin.