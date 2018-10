Trump pourrait déployer 15.000 hommes à la frontières mexicaine

(Actualisé avec déclarations)

WASHINGTON, 31 octobre (Reuters) - Les Etats-Unis pourraient déployer jusqu'à 15.000 hommes à la frontière mexicaine pour contribuer à sa sécurisation, a annoncé mercredi le président américain, Donald Trump.

A quelques jours des élections de mi-mandat, le chef d'Etat américain durcit le ton alors que progresse vers les Etats-Unis une "caravane" de migrants originaires d'Amérique centrale.

"En ce qui concerne la caravane, notre armée est là (...), nous enverrons entre 10 et 15.000 militaires en plus des patrouilles de l'ICE (les services de l'immigration) et de tous les autres à la frontière", a déclaré Donald Trump à la presse.

La Maison blanche évoquait mardi l'envoi de 5.200 soldats.

Donald Trump, qui se heurte au refus du Congrès de financer la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique, promesse emblématique de sa campagne électorale de 2016, a sollicité l'aide de l'armée à plusieurs reprises ces derniers jours. (Jeff Mason, Nicolas Delame pour le service français)