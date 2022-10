Trump poursuit CNN pour diffamation et demande 475 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs

Lundi, l'ancien président américain Donald Trump a intenté un procès en diffamation contre CNN, réclamant 475 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs et affirmant que la chaîne avait mené une "campagne de diffamation et de calomnie" contre lui.

M. Trump affirme dans sa poursuite, déposée devant le tribunal de district des États-Unis à Fort Lauderdale, en Floride, que CNN a utilisé son influence considérable en tant que principal organisme de presse pour le faire échouer sur le plan politique.

CNN a refusé de commenter l'affaire.

Trump, un républicain, affirme dans la poursuite de 29 pages que CNN a toujours eu l'habitude de le critiquer, mais qu'elle a intensifié ses attaques au cours des derniers mois parce que la chaîne craignait qu'il se représente à la présidence en 2024.

"Dans le cadre de son effort concerté pour faire pencher la balance politique vers la gauche, CNN a essayé d'entacher le plaignant avec une série d'étiquettes de plus en plus scandaleuses, fausses et diffamatoires de 'raciste', 'laquais russe', 'insurrectionniste' et finalement 'Hitler'", affirme la poursuite.

La poursuite énumère plusieurs cas dans lesquels CNN a semblé comparer Trump à Hitler, y compris un reportage spécial de l'animateur Fareed Zakaria en janvier 2022 qui comprenait des images du dictateur allemand.

Trump, qui a perdu en 2020 une tentative de réélection face au démocrate Joe Biden, n'a pas dit s'il se représenterait.

Cette action en justice intervient alors que l'ancien président, âgé de 76 ans, est confronté à des malheurs juridiques considérables, notamment une enquête criminelle du ministère de la Justice des États-Unis pour avoir conservé des dossiers gouvernementaux dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride, après avoir quitté ses fonctions en janvier 2021.

Trump a été poursuivi le mois dernier par la procureure générale de l'État de New York, Leticia James, qui l'a accusé d'avoir menti aux banques et aux assureurs sur la valeur de ses actifs.

Et une commission du Congrès enquête sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par des partisans de Trump, en se concentrant sur le rôle de l'ancien président dans cette attaque. (Reportage de Dan Whitcomb ; Reportage supplémentaire de Kanishka Singh ; Montage de Jonathan Oatis)