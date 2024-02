L'ancien président Donald Trump, favori républicain dans la course à la présidentielle de 2024, a déclaré vendredi que s'il était réélu, il annulerait toutes les restrictions sur les armes à feu promulguées par le président Joe Biden.

S'adressant à des milliers de partisans lors d'un événement organisé par la National Rifle Association (NRA), M. Trump a promis d'annuler une règle restreignant les ventes d'accessoires pour armes à feu connus sous le nom d'attaches de pistolet et d'autres restrictions mises en place par l'administration Biden.

"Toutes les attaques de M. Biden contre les propriétaires et les fabricants d'armes à feu seront annulées dès ma première semaine au pouvoir, voire dès mon premier jour", a déclaré M. Trump dans un discours prononcé devant des milliers de partisans lors du salon Great American Outdoor à Harrisburg, en Pennsylvanie.

La NRA a soutenu M. Trump avec enthousiasme pendant la course de 2016 et tout au long de son mandat, l'encourageant à nommer trois juges conservateurs à la Cour suprême et à adopter une série de mesures réclamées par l'influent lobby des armes à feu. Il a notamment désigné les armureries comme des commerces essentiels pendant la pandémie de COVID-19, ce qui leur a permis de rester ouvertes.

Considérant que les propriétaires d'armes à feu conservateurs sont essentiels à ses chances de réélection, M. Trump a continué à les courtiser de manière agressive. Il a déclaré à la foule vendredi que s'il était réélu, "personne ne touchera à vos armes à feu" et s'est vanté d'avoir résisté aux pressions visant à imposer des restrictions sur les armes à feu pendant son mandat à la Maison-Blanche, de 2017 à 2021.

"Pendant mes quatre années, il ne s'est rien passé, et il y avait une grande pression sur moi en ce qui concerne les armes à feu. Nous n'avons rien fait, nous n'avons pas cédé", a déclaré M. Trump.