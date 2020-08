Trump promet des aides pour la relocalisation depuis la Chine

MANKATO, Minnesota/WASHINGTON, 17 août (Reuters) - Donald Trump s'est engagé lundi à créer dix millions d'emplois en dix mois, en partie par le biais de crédits d'impôt au profit des entreprises qui relocaliseraient aux Etats-Unis des activités industrielles actuellement en Chine.

Lors d'un déplacement à Mankato, dans le Minnesota, le président américain, en campagne pour sa réélection, a ajouté que son administration priverait de contrats fédéraux toutes les entreprises qui se fourniraient en Chine.

"Nous allons créer des crédits d'impôt pour les entreprises qui ramènent des emplois de Chine aux Etats-Unis", a-t-il dit pendant un discours d'une heure environ, dans lequel il a prédit un rebond de l'économie américaine après le choc provoqué par la pandémie de coronavirus, à condition qu'il soit réélu.

"Ce que nous sommes en train de faire ensemble n'est rien d'autre qu'un miracle économique et nous allons maintenant le refaire", a déclaré Donald Trump à ses partisans. "Nous avons construit la plus formidable économie de l'histoire du monde et maintenant, je dois la refaire."

Le président américain a mis en avant la hausse des ventes au détail ces derniers mois, sans préciser toutefois que l'augmentation enregistrée en juillet avait été inférieure aux attentes.

L'administration Trump a fait du rééquilibrage des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine l'une de ses priorités, ce qui l'a conduite à imposer des restrictions à certaines entreprises chinoises, comme le géant des équipements de télécommunications Huawei, et à menacer d'interdire des applications très populaires comme TikTok.

Parallèlement, elle cherche à inciter les entreprises américaines à renforcer leurs approvisionnements sur le marché intérieur.

Donald Trump, à la traîne du démocrate Joe Biden dans les sondages sur les intentions de vote pour le scrutin du 3 novembre, a assuré que sa politique renforçait l'économie américaine malgré la pandémie.

Il a ajouté que l'administration envisageait d'autres allègements fiscaux et un assouplissement de la réglementation afin d'encourager l'investissement aux Etats-Unis, sans plus de précision. (Alexandra Alper, version française Marc Angrand)