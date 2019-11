Trump promulgue une loi soutenant les manifestants de Hong Kong

WASHINGTON, 28 novembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a promulgué mercredi une loi soutenant les manifestants pro-démocratie à Hong Kong, malgré les protestations de la Chine, avec laquelle les Etats-Unis négocient un accord destiné à mettre fin à leur conflit commercial de seize mois.

Le "Hong Kong human rights and democracy Act" a été adopté la semaine dernière à l'unanimité au Sénat, contrôlé par les républicains, et avec 417 voix pour et une contre à la Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires.

Le texte prévoit que le département d'Etat doit vérifier au moins une fois par an que Hong Kong, rétrocédée à la Chine en 1997, dispose de suffisamment d'autonomie pour continuer à bénéficier d'un traitement commercial spécial de la part des Etats-Unis - une relation économique qui a permis à l'ancienne colonie britannique de devenir un pôle financier mondial.

Il prévoit aussi l'instauration de sanctions contre les représentants qui seraient accusés de violation des droits humains dans le territoire semi-autonome.

Une autre mesure, elle aussi signée par Donald Trump mercredi, vise à interdire les exportations de certains équipements anti-émeute à destination des forces de sécurité hongkongaises.

"J'ai signé ces lois par respect pour le président Xi (Jinping), la Chine, et le peuple de Hong Kong", dit le président américain dans un communiqué. "Elles sont promulguées dans l'espoir que dirigeants et représentants de la Chine et de Hong Kong pourront régler leurs différends à l'amiable pour mener à une paix durable et une prospérité pour tous".

Pékin avait contesté la semaine dernière les textes votés par le Congrès américain et dénoncé une ingérence dans les affaires internes de la Chine et de Hong Kong.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé mardi avoir convoqué la veille l'ambassadeur des Etats-Unis à Pékin pour protester contre ces mesures, disant y voir une forme d'encouragement aux violences qui secouent la région administrative spéciale depuis plusieurs mois et une violation des règles basiques régissant les relations internationales. (David Brunnstrom; version française Jean Terzian)