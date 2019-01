Trump réclame des fonds pour une clôture à la frontière mexicaine

WASHINGTON, 9 janvier (Reuters) - Donald Trump a demandé mardi au Congrès de débloquer 5,7 milliards de dollars (4,9 milliards d'euros) pour la construction d'une barrière à la frontière avec le Mexique, disant être disposé à ce que cette clôture soit en acier, plutôt qu'en béton, à la demande des démocrates.

Lors d'une allocution télévisée retransmise en direct depuis le bureau Ovale, le président américain n'a toutefois pas proclamé l'état d'urgence nationale qu'il avait dit envisager comme solution pour sécuriser la frontière Sud des Etats-Unis. Une telle mesure lui aurait permis de valider unilatéralement le financement de la construction d'un mur.

Donald Trump, qui a insisté durant son discours sur la crise sécuritaire croissante à la frontière mexicaine, est apparu disposé à trouver une solution avec les démocrates pour sortir de l'impasse budgétaire au Congrès.

Le refus des parlementaires démocrates de voter le déblocage des fonds pour la construction d'un mur anti-immigration à la frontière mexicaine est à l'origine de la fermeture partielle de l'administration fédérale ("shutdown"), qui dure depuis le 22 décembre et affecte à des degrés divers 800.000 fonctionnaires. (Jeff Mason et Richard Cowan, avec la contribution de Susan Heavey, Ginger Gibson et Patricia Zengerle; Jean Terzian pour le service français)