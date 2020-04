"Nous ne laisserons jamais tomber la grande Industrie pétrolière et gazière américaine. J'ai ordonné au secrétaire à l'Energie et au secrétaire au Trésor d'élaborer un plan qui mettra des fonds à disposition afin que ces entreprises et ces emplois très importants soit garantis à très long terme", a écrit le président américain sur son compte Twitter.

(Tim Ahmann et Susan Heavey, version française Jean-Stéphane Brosse)