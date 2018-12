WASHINGTON, 8 décembre (Reuters) - Donald Trump a demandé une nouvelle fois, samedi, que l'enquête russe soit abandonnée, parlant de "chasse aux sorcières", alors même que vendredi, le procureur spécial Robert Mueller a divulgué des précisions sur une tentative jusqu'alors non connue de Moscou d'aider la campagne de celui qui était alors candidat républicain à la Maison blanche.

"Time for the Witch Hunt to END!" (Il est temps que la chasse aux sorcières prenne FIN!), a tweeté de nouveau samedi le chef de l'Etat américain.

Il s'agissait du deuxième tweet présidentiel de la journée visant l'enquête menée par Robert Mueller sur une possible collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Trump lors de l'élection de 2016. Moscou rejette les accusations d'ingérence.

"Au bout de deux ans et de plusieurs millions de pages de documents (et un coût de plus de 30 millions de dollars), toujours aucune collusion!", avait tweeté auparavant Donald Trump.

Les démocrates et autres adversaires de Donald Trump redoutent que le nouvel Attorney General par intérim (ministre de la Justice) Matthew Whitaker, un fidèle du président, ne limoge Robert Mueller ou ne fragilise l'enquête en cours en lui coupant ses financements.

Donald Trump a indiqué vendredi qu'il choisirait l'ancien Attorney General William Barr pour succéder au ministère de la Justice à Jeff Sessions, limogé le mois dernier. Mais comme la session en cours du Congrès est sur le point de prendre fin, William Barr devra attendre un certain temps avant d'être confirmé par le Sénat.

Les procureurs ont déclaré vendredi que l'ex-avocat personnel de Trump, Michael Cohen, leur avait dit avoir été approché dès novembre 2015 par un Russe disant être une "personne de confiance de la Fédération de Russie". Ce contact a eu lieu lors de discussions sur la possibilité pour Trump d'avoir un hôtel portant son nom à Moscou.

Le parquet fédéral de Manhattan, à New York, a demandé vendredi à la justice américaine de condamner Michael Cohen à une "peine d'emprisonnement substantielle" pour avoir acheté le silence de l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels et pour fraude fiscale.

L'actuel avocat personnel de Donald Trump, l'ancien maire de New York Rudy Giuliani, s'en est pris à Michael Cohen samedi dans un tweet, déclarant que les procureurs fédéraux requièrent une peine de prison contre lui "parce que, comme nous l'avons dit, il continue de mentir". (Jonathan Landay et David Morgan; Eric Faye pour le service français)