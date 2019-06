Bourse de Paris : Trump ressort la carotte

Le début du mois de juin est traditionnellement marqué par une accalmie en bourse : la frénésie des publications de résultats du 1er trimestre est terminée et les investisseurs disposent en général déjà d'une assez bonne visibilité sur les tendances annuelles. Juin 2019 n'échappe pas à la règle, surtout après un mois de mai particulièrement agité. Mais la guerre commerciale engagée par les Etats-Unis avec le reste de la planète sur fond de "Doctrine Trump" reste au centre du jeu. Un jeu dont les règles sont désormais bien établies : des annonces fracassantes ("Le Mexique paiera pour son laxisme sur les migrations"), une position plus souple ("Les surtaxes pourraient être décalées si les discussions avancent", la posture du jour) puis un durcissement final pour emporter la décision (nous n'y sommes pas encore). En un sens, la dernière offensive sur le Mexique, qui en a déjà subi d'autres ces derniers mois, est un condensé de la stratégie de la Maison Blanche.



Mais cette stratégie a ses limites : elle n'a pas fonctionné jusqu'au bout avec la Chine. La phase "durcissement final" n'a pas eu l'effet escompté, en tout cas pas encore. Pékin a, il est vrai, plus d'arguments que Mexico. Depuis quelques jours, la Chine multiplie les démonstrations de force. Dernier exemple en date, le patron de la banque centrale a rappelé que son pays dispose d'une vaste palette d'outils pour répondre à une escalade des tensions commerciales. Donald Trump, dont la dernière saillie mexicaine fait grincer des dents jusque dans son propre camp, a prévu de trancher sur la taxation du solde des produits chinois importés après avoir rencontré son homologue Xi Jinping en fin de mois. Osera-t-il se lancer dans la guerre totale, qui impliquerait, notamment, de frapper des secteurs hautement sensibles, comme celui des smartphones et des ordinateurs portables ? Pas besoin de feindre le contraire : nul ne le sait.





Barclays liste les produits importés de Chine aux Etats-Unis non encore surtaxés qui seraient frappés si les menaces de Trump allaient à leur terme Barclays liste les produits importés de Chine aux Etats-Unis non encore surtaxés qui seraient frappés si les menaces de Trump allaient à leur terme



Ce matin, les indicateurs avancés européens sont haussiers, car il y a un rattrapage à opérer. Si la tendance se confirme sur la séance, les indices pourraient mettre fin à plusieurs semaines de baisse.



Les temps forts économiques du jour



Les productions industrielles de mai en Allemagne (8h00) et en France (8h45) permettront de patienter jusqu'à la publication, à 14h30, du rapport sur l'emploi de mai aux Etats-Unis, le gros événement du jour. Les stocks des grossistes (16h00) et les chiffres du crédit à la consommation (21h00) sont aussi au programme outre-Atlantique. Les marchés chinois (Chine continentale, Taiwan et Hong Kong) sont fermés pour un jour férié. C'est aujourd'hui que Theresa May quitte les rênes du parti conservateur : elle restera cheffe de l'exécutif jusqu'à la désignation de son successeur.



Après avoir repassé le cap des 1,13 USD hier, l'Euro redescend à 1,1267 USD ce matin. L'once d'or est stable à 1332 USD. Le pétrole remonte, avec un brut léger américain WTI qui s'échange à 53,29 USD et un Brent de Mer du Nord à 62,48 USD. Le T-Bond affiche un rendement de 2,123% à 10 ans, en légère hausse. Le Bitcoin évolue légèrement au-dessus des 7800 USD.



Les principaux changements de recommandations

Les productions industrielles de mai en Allemagne (8h00) et en France (8h45) permettront de patienter jusqu'à la publication, à 14h30, du rapport sur l'emploi de mai aux Etats-Unis, le gros événement du jour. Les stocks des grossistes (16h00) et les chiffres du crédit à la consommation (21h00) sont aussi au programme outre-Atlantique. Les marchés chinois (Chine continentale, Taiwan et Hong Kong) sont fermés pour un jour férié. C'est aujourd'hui que Theresa May quitte les rênes du parti conservateur : elle restera cheffe de l'exécutif jusqu'à la désignation de son successeur.Après avoir repassé le cap des 1,13 USD hier, l'Euro redescend à 1,1267 USD ce matin. L'once d'or est stable à 1332 USD. Le pétrole remonte, avec un brut léger américain WTI qui s'échange à 53,29 USD et un Brent de Mer du Nord à 62,48 USD. Le T-Bond affiche un rendement de 2,123% à 10 ans, en légère hausse. Le Bitcoin évolue légèrement au-dessus des 7800 USD.