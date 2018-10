Trump s'en prend encore à la Fed, Kudlow tente de rassurer

(Actualisé avec nouveaux propos de Trump sur Powell)

par Howard Schneider et Jeff Mason

WASHINGTON, 11 octobre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a critiqué publiquement la Réserve fédérale jeudi pour le deuxième jour consécutif, jugeant "ridicule" le relèvement des taux d'intérêt, qui complique le financement des déficits creusés par la politique fiscale et économique de son administration.

"Je paie des intérêts à un taux élevé à cause de notre Fed. Et j'aimerais que notre Fed ne soit pas aussi agressive (sur ses taux) parce que je crois qu'elle fait une grosse erreur", a-t-il dit dans un entretien à l'émission matinale "Fox & Friends" sur la chaîne Fox News.

La veille, le président américain avait déjà vertement critiqué la Fed à la suite d'une forte baisse à Wall Street, partiellement attribuée au cycle de relèvement des taux dans lequel la banque centrale est engagée, ainsi qu'à la récente envolée des rendements des obligations du Trésor américain.

Le principal conseiller économique de la Maison blanche, Larry Kudlow, est rapidement intervenu pour affirmer sur la chaîne de télévision CNBC que la Fed restait indépendante et que le président n'avait pas l'intention de lui dicter sa politique.

Donald Trump a lui-même précisé à la presse qu'il ne tenterait pas d'évincer Jerome Powell, le successeur qu'il a choisi lui-même pour remplacer l'ancienne présidente Janet Yellen et qui suit largement la voie tracée par celle-ci.

Si plusieurs de ses prédécesseurs ont critiqué la Réserve fédérale et sa politique monétaire, le ton employé par le président américain à l'encontre de la banque centrale est particulièrement virulent.

Depuis mercredi, le président a employé successivement à son sujet les adjectifs "folle", "loco" ("folle" en espagnol) et "ridicule", tout en jugeant "trop agressive" la hausse des taux d'intérêt.

Un responsable de la Fed a déclaré que l'institution ne ferait aucun commentaire sur les propos du président.

A Bali, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, a pris la défense de la Fed en soulignant l'importance de l'indépendance des banques centrales par rapport aux dirigeants politiques élus.

Elle a ajouté qu'elle "n'associerait pas" le nom du président de la Fed, Jerome Powell, avec le terme "folie".

La Fed a relevé son principal taux d'intérêt le mois dernier et les marchés financiers s'attendent à un nouveau relèvement en décembre, qui serait le quatrième de l'année. (Howard Schneider, Susan Heavey et Lisa Lambert David Lawder et Yawen Chen, Marc Angrand et Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison)