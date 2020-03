Trump s'est entretenu avec un représentant des taliban afghans

(Actualisé avec confirmation du président américain)

KABOUL, 3 mars (Reuters) - Le mollah Baradar Akhund, négociateur en chef des talibans, s'est entretenu mardi par téléphone avec Donald Trump, trois jours après la signature d'un accord ouvrant la voie au retrait des troupes américaines présentes en Afghanistan.

"Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a eu une conversation téléphonique avec le représentant politique de l'émirat islamique, le respecté mollah Baradar Akhund. Détails plus tard", a annoncé sur Twitter le porte-parole de la milice islamiste, Zabihullah Mujahid.

Dans un communiqué envoyé par courrier électronique, le porte-parole précise que l'appel a duré un peu plus de 30 minutes.

A Washington, Donald Trump a confirmé s'être entretenu avec Baradar, indiquant qu'il avait une "très bonne discussion" avec lui.

Outre le retrait d'ici 14 mois du contingent américain, l'accord signé samedi à Doha prévoit l'ouverture de négociations entre Kaboul et les taliban. (Gibran Peshimam et Charlotte Greenfield avec Jeff Mason à Washington version française Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)