Trump saisit la Cour suprême pour empêcher la divulgation de ses finances

WASHINGTON, 15 novembre (Reuters) - Donald Trump a prié vendredi la Cour suprême des Etats-Unis d'invalider une décision de justice exigeant qu'un cabinet comptable remette des documents sur sa situation financière à une commission de la Chambre des représentants, a annoncé l'un de ses avocats. La Cour d’appel du District de Columbia a estimé en octobre que la commission de surveillance de la Chambre, où le Parti démocrate est majoritaire, était en droit d'exiger ces documents et a exclu mercredi de revenir sur sa décision.

Les avocats du président républicain jugent l'assignation de la commission illégitime. En l'Etat, l'arrêt de la Cour d'appel permettrait aux démocrates de faire la lumière sur les intérêts commerciaux de Trump et sur la manière dont il a bâtit sa fortune.

"Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le Congrès a exigé des documents personnels d'un président en exercice antérieurs à son investiture. Et, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, un tribunal a confirmé l'assignation du Congrès à présenter ses documents personnels. Ces décisions sont erronées et doivent être annulées", a déclaré Jay Sekulow, l'un des avocats de Donald Trump.

On ignore quels types de documents a demandé la commission de surveillance, mais, selon les avocats de Trump, elle n'a pas n'a pas spécifiquement demandé ses déclarations de revenus.

Dans une autre affaire, Trump a demandé jeudi à la Cour suprême d'examiner une décision d'une cour d'appel de New York autorisant l'application d'une assignation à fournir les déclarations de revenus personnelles et professionnelles de Trump de 2011 à 2018. (Lawrence Hurley et Karen Freifeld, Jean-Philippe Lefief pour le service français)