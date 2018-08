Bourse de Paris : Trump se Paie la Fed, l'Euro et le Yuan

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

Entendu à la rédaction de Zonebourse hier à l'heure du déjeuner : "Bizarre, Trump n'attaque pas l'Europe sur les devises avec la remontée du dollar". Bien vu Laurent P., il fallait juste attendre quelques heures. Le dirigeant, dans l'entretien accordé à Reuters, s'en est à nouveau pris à la Chine et à l'Europe, accusées de manipuler leurs devises. Il a aussi critiqué la Fed pour sa politique de resserrement monétaire alors que le bras de fer commercial engagé par les Etats-Unis nécessiterait une approche plus accommodante. Mais ce qui devrait intéresser le plus le marché, ce sont les commentaires concernant la reprise des discussions avec la Chine sur les tarifs douaniers, les 22 et 23 août à Washington. Donald Trump n'en attend pas grand-chose, a-t-il expliqué. C'est plutôt logique, mais les investisseurs, rendus accros aux déclarations sur le commerce international, broient à nouveau du noir après un regain d'optimisme lundi.Les comptes-rendus des dernières réunions de la Fed et de la BCE seront publiés mercredi et jeudi, juste avant le début de la grand-messe annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming. A propos de politique monétaire, le patron de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a réitéré hier sa position concernant le calendrier de hausse de taux : un seul autre tour de vis devrait intervenir cette année. Sa voix reste dissonante dans le paysage puisque ses confrères ont majoritairement prévu deux hausses de taux supplémentaires.Mais modérément, tandis que les Futures américains sont légèrement haussiers.Les principales publications d'entreprises concerneront Medtronic etaux Etats-Unis, ainsi que BHP Persimmon et John Wood en Europe.Il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent en matière macroéconomique aujourd'hui aux Etats-Unis et en Europe, hormis la balance commerciale suisse de juillet (8h00).Les déclarations de Donald Trump font remonter l'euro à 1,15229 USD ce matin (+0,3%). Le baril progresse légèrement après s'être redressé hier, à 72,217 USD pour le Brent et 65,47 USD pour le WTI. L'once d'or grappille 0,2% à 1 193 USD.• HSBC passe de conserver à acheter sur Aggreko , revalorisé de 740 à 1 050 GBp.• Santander abaisse sa recommandation sur Atlantia d'acheter à conserver avec un objectif ramené de 27,60 à 22,50 EUR.• Berenberg passe de conserver à acheter sur Bayer , malgré un objectif ramené de 118 à 113 EUR.• HSBC passe de conserver à acheter sur Deutsche Wohnen , revalorisé de 43 à 50 EUR.• Berenberg abaisse de 82 à 76 EUR son objectif sur Renault mais reste à conserver.• Jefferies rehausse de 190 à 220 SEK son objectif sur SKF , en restant acheteur.• AlphaValue reste vendeur sur William Demant mais revalorise de 198 à 216 DKK. Total aurait quelques soucis pour quitter le pétrole iranien, selon le 'WSJ', qui précise que le partenaire chinois CNPC traîne un peu des pieds pour monter à 80% du projet. La BCE a infligé une amende de 4,3 millions d'euros au Crédit Agricole , pour ne pas avoir respecté les règles en matière de calcul de fonds propres. Loïc Derrien va prendre les rênes de Cromology, une société du portefeuille Wendel Transgène reçoit 48 millions de dollars en actions Tasly contre les droits de TG6002 et TG1050 en Chine. La justice américaine permet à Adocia de récupérer un paiement d'étape de 11,6 millions de dollars contesté par Eli Lilly , tandis que le reste de la procédure se poursuit. Genkyotex se finance via une obligation convertible de 7,5 millions d'euros de nominal.Bruxelles a accepté le principe d'un rapprochement entre Linde et Praxair , mais au prix d'importantes cessions. La compagnie d'Etat vénézuélienne PDVSA accepte de verser 2 milliards de dollars à ConocoPhillips dans le cadre de leur contentieux. BHP Billiton manque le consensus. Le directeur financier de la Deutsche Bank appelle les cadres de la banque à mettre la pédale douce sur les voyages. Apple va tenter de relancer sa gamme Mac. Rio Tinto pourrait réduire la voilure dans son siège londonien. Un Californien a déposé une plainte contre Google concernant la conservation des données de géolocalisation par le groupe.