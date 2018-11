(Bien lire que Donald Trump s'exprimait lors d'une téléconférence et non sur Twitter)

WASHINGTON, 5 novembre (Reuters) - Le président américain, Donald Trump, a déclaré lundi que la Chine avait nui à l'économie américaine mais qu'elle était prête à conclure un accord commercial, en assurant qu'il était disposé à signer un accord équitable.

"Nous avons imposé des droits sur 250 milliards de dollars de leurs produits entrant aux Etats-Unis, nous les avons taxés, et nous pouvons encore faire beaucoup plus, mais ils veulent arriver à un accord et si nous pouvons arriver à un accord juste, un accord qui serait équitable, nous le ferons. Sinon, nous ne le ferons pas", a-t-il dit durant une téléconférence dans le cadre de la campagne pour les élections américaines de mardi.

(Steve Holland, Marc Angrand pour le service français, édité par Patrick Vignal)