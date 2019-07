Trump se paie à nouveau la Chine 0 30/07/2019 | 14:08 Envoyer par e-mail :

China is doing very badly, worst year in 27 - was supposed to start buying our agricultural product now - no signs that they are doing so. That is the problem with China, they just don’t come through. Our Economy has become MUCH larger than the Chinese Economy is last 3 years.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019 De quoi planter le décor alors que les discussions entre représentants des deux pays doivent reprendre aujourd'hui en Chine. Rappelons toutefois que le Président américain est coutumier de la tactique de menace exubérante à l'approche des moments-clefs des négociations.



Les indicateurs avancés américains sont en baisse marquée après la mise au point de Donald Trump. L'Europe boursière avait commencé à baisser dès la matinée, après que des sources proches des négociations sino-américaines eurent laissé entendre que des avancées majeures étaient improbables à court terme. Donald Trump a lancé de violentes attaques contre la Chine via Twitter au réveil aux Etats-Unis, ce qui a déclenché une levée de boucliers sur les marchés européens. Autour de 14h00, le CAC40 perdait près de 1,5% et le DAX plus de 2%. Le Président américain s'en est pris à la Chine, qui "ne fait pas ce qu'elle dit", notamment au niveau des achats de produits agricoles américains. Il accuse Pékin de jouer la montre en attendant l'élection de 2020. "S, a martelé Trump.

calcucius demain la Fed fera remonter les cours d'autant, la routine