Bourse de Paris : Trump se paie (encore) la Fed

"Si la Fed avait fait son travail correctement, et ce n'est pas le cas, les marchés boursiers seraient plus haut de 5 000 à 10 000 points et la croissance du PIB aurait été largement supérieure à 4% au lieu de 3%... avec quasiment aucune inflation. Le resserrement quantitatif a été néfaste, il aurait fallu faire exactement le contraire". Une déclaration signée, même s'il affirme le contraire. Les banques centrales ne sont pas des outils au service des gouvernants. Le patron de la BCE, Mario Draghi, s'est d'ailleurs ému à Washington, en marge de la réunion du FMI, du contexte actuel. "Je suis certainement préoccupé par l'indépendance des banques centrales dans d'autres pays, surtout (...) dans le pays le plus important au monde", a-t-il déclaré.Cette ingérence de Donald Trump pose d'autant plus de questions que le Républicain brigue un second mandat, avec de bonnes chances de l'emporter. Vous en doutez ? Pas les économistes de Goldman Sachs, qui voient plus de 50% de chances pour une réélection. Dans une étude parue ce week-end, ils lui prêtent deux atouts. D'abord les statistiques, qui confèrent traditionnellement au sortant un bonus de 5 à 6% vis-à-vis des autres prétendants. Surtout une situation économique qui devrait rester favorable au moment du scrutin.en préparant une liste de 20 milliards d'euros de produits américains à surtaxer si Washington active sa propre liste en rétorsion au contentieux entre Boeing et Airbus devant l'OMC. Mais dans le même temps, la perspective d'un accord sino-américain prend de plus en plus de poids, bien aidée il est vrai par une communication bien calibrée. "Nous avons l'espoir de nous rapprocher de la dernière ronde de discussions pour trouver une conclusion aux problèmes" a déclaré dimanche le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.Une trentaine de très grosses capitalisations mondiales publiera cette semaine ses trimestriels. Cela démarre dès aujourd'hui avec le trio Citigroup Charles Schwab aux Etats-Unis dans la banque. D'autres Américaines sont en vue d'ici vendredi : J&J, Netflix Honeywell pour ne citer qu'elles. En Europe, L'Oréal Danone et Unilever font aussi partie des invités.Une seule ligne d'importance aujourd'hui sur l'agenda macroéconomique, l'indice manufacturier de l'Etat de New York, dit "Empire State" à 14h30, attendu par le consensus à 8,1 points. Le patron de la Fed de Chicago, Charles Evans, sera par ailleurs interviewé sur CNBC autour de 14h30.L'euro est légèrement remonté à 1,1312 USD. L'once d'or stagne à 1288 USD. Le pétrole est stable après une semaine positive, à 71,43 USD pour le Brent et à 63,62 USD pour le WTI. Le T-Bond 10 ans a grappillé quelques points à 2,554%. Le Bitcoin se négocie 5176 USD, en très légère progression ce matin.