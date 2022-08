Trump sollicite des dons après la perquisition du FBI dans sa maison de Mar-a-Lago

Cette recherche sans précédent a marqué une escalade significative de l'enquête fédérale visant à déterminer si Trump a illégalement retiré des documents de la Maison Blanche alors qu'il quittait ses fonctions en janvier 2021. Trump continue de flirter publiquement avec une nouvelle candidature à la présidence en 2024, mais n'a pas dit clairement s'il le fera.

M. Trump a tenté de dépeindre la perquisition de son club de Mar-a-Lago à Palm Beach comme une démarche politiquement motivée par l'administration du président Joe Biden, alors même que l'ancien président joue un rôle clé dans les primaires républicaines avant les élections de mi-mandat de novembre qui détermineront le contrôle du Congrès américain.

"Ils essaient d'arrêter le Parti républicain et moi une fois de plus", a déclaré M. Trump dans un courriel de collecte de fonds mardi. "L'anarchie, la persécution politique et la chasse aux sorcières doivent être exposées et arrêtées."

Trump a lancé son comité d'action politique Save America quelques jours après avoir perdu l'élection de 2020 face à Biden. Il dispose de plus de 100 millions de dollars en banque, un formidable trésor de guerre.

Ses alliés républicains au Congrès ont juré de lancer une enquête sur la recherche elle-même s'ils reprennent le contrôle de la Chambre ou du Sénat en novembre. Les républicains de la Chambre, dont le représentant Jim Banks, devaient rencontrer Trump à son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, mardi.

Le ministère de la Justice et le FBI ont refusé de commenter ou même de confirmer la recherche, que Trump a révélée dans une déclaration lundi.

UN EXAMEN MINUTIEUX

Le FBI n'aurait pas pu effectuer la perquisition sans l'approbation d'un juge qui aurait confirmé l'existence d'une cause probable. Il est presque certain que la demande aurait également été approuvée par le directeur du FBI, Christopher Wray, nommé par Trump, et par son patron, le procureur général Merrick Garland, qui a été nommé par Biden.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que Biden n'avait pas été prévenu de la perquisition.

"Selon moi, ce mandat de perquisition a probablement fait l'objet d'un examen plus minutieux que n'importe quel mandat de perquisition dans l'histoire du ministère de la Justice", a déclaré David Laufman, un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice qui a supervisé les poursuites pour des infractions à la sécurité nationale.

Au début de l'année, le FBI a visité la propriété de Trump pour enquêter sur des boîtes dans une salle de stockage verrouillée, selon une personne familière avec la visite. Les agents du FBI et un avocat de Trump, Evan Corcoran, ont passé une journée à examiner les documents, a déclaré la source.

Corcoran n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La perquisition n'est qu'une étape de l'enquête et ne signifie pas que Trump fera automatiquement face à des accusations criminelles, ou qu'il serait reconnu coupable d'un quelconque acte répréhensible.

La dissimulation ou la destruction de documents gouvernementaux constitue une infraction pénale. Toute personne reconnue coupable d'avoir violé une loi américaine appelée Government Records Act se verrait interdire d'occuper un poste fédéral et encourrait une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans.

Les experts juridiques ont déclaré qu'il n'est pas clair si la disposition de disqualification est constitutionnelle. La Constitution des États-Unis énonce les qualifications requises pour être président, sénateur ou représentant des États-Unis. Des décisions antérieures de la Cour suprême ont statué que le Congrès ne peut pas limiter la liste des titulaires de fonctions éligibles.

Cela signifie que si Trump était condamné, il contesterait probablement toute tentative de le disqualifier pour exercer à nouveau ses fonctions, peut-être devant une Cour suprême des États-Unis dont la majorité conservatrice de 6-3 comprend trois juges qu'il a nommés.

"Il n'est pas certain que l'interdiction énoncée dans le Government Records Act soit constitutionnelle", a déclaré Mitchell Epner, avocat au cabinet Rottenberg Lipman Rich et ancien procureur fédéral. "Elle est absolument là et ce serait, selon toute vraisemblance, quelque chose qui finirait par faire l'objet d'un litige".

L'enquête sur les documents est l'une des nombreuses enquêtes qui se sont concentrées sur Trump depuis qu'il a quitté ses fonctions, quelques semaines après que ses partisans ont pris d'assaut le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, dans une tentative infructueuse de renverser sa perte électorale. Trump continue de prétendre faussement que l'élection a été volée par une fraude électorale généralisée.

Trump reste la voix la plus influente du Parti républicain, bien que de récents sondages montrent que le gouverneur de Floride Ron DeSantis gagne en stature en tant que candidat potentiel pour 2024.

Mais Trump a surmonté de nombreux scandales politiques et les observateurs ont déclaré que cette perquisition du FBI pourrait renforcer sa position auprès des électeurs républicains.

"L'administration Biden ne fait qu'ajouter du carburant pour fusée aux perspectives de campagne de Trump et dynamiser ses partisans qui veulent qu'il se représente", a déclaré Ron Bonjean, un stratège républicain à Washington. "Il devrait y avoir plus de transparence autour de la décision d'avoir ce raid du FBI, car cela semble excessivement politique et permet à Trump de dire qu'il est injustement attaqué."