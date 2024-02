par Jonathan Stempel

NEW YORK, 23 février (Reuters) - Donald Trump a été sommé de verser 454,2 millions de dollars (419,86 millions d'euros) après avoir été reconnu responsable d'avoir exagéré sa fortune afin de tromper des banquiers et obtenir des prêts à des conditions plus favorables.

Le paiement comprend l'amende de 354,9 millions de dollars décidée par le juge Arthur Engoron du tribunal de l'État de Manhattan le 16 février, plus les intérêts.

A l'issue d'un procès de trois mois à Manhattan, le juge Arthur Engoron a aussi interdit pendant trois ans à Donald Trump d'exercer des fonctions de direction ou d'administrateur dans toute entreprise dont le siège est à New York.

Le juge a également ordonné aux fils de l'ex-président, Donald Trump Jr. et Eric Trump, de verser chacun près de 4,7 millions de dollars. L'ancien directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, doit lui régler 1,1 million de dollars, intérêts compris.

Le montant total des amendes, de 464,6 millions de dollars, a été déterminé jeudi et annoncé publiquement vendredi. Plus de 114.000 dollars d'intérêts continueront à s'accumuler quotidiennement tant que les amendes ne seront pas réglées, principalement pour Donald Trump.

Selon l'accusation portée par la procureure Letitia James, Donald Trump a exagéré sa fortune, jusqu'à 3,6 milliards de dollars par an pendant une décennie, pour tromper ses banquiers.

Ce jugement menace l'empire immobilier de Donald Trump à quelques mois de l'élection présidentielle aux Etats-Unis lors de laquelle il devrait tenter de retrouver la Maison blanche face au président démocrate sortant Joe Biden.

Donald Trump envisage de faire appel de la décision, il devra cependant mettre la somme demandée sous séquestre.

Le juge Arthur Engoron a rejeté une demande de l'avocat de Donald Trump, Clifford Robert, visant à retarder de 30 jours l'exécution des jugements. (Reportage Jonathan Stempel à New York ; version française Kate Entringer)