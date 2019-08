Bourse de Paris : Trump souffle sur les braises

Les temps forts économiques du jour

A l'issue de la rencontre entre négociateurs américains et chinois sur le commerce en début de semaine, les deux camps avaient évoqué des discussions "constructives". Pas assez, manifestement, au goût de la Maison Blanche, puisque Donald Trump a décidé hier de taxer à 10% les 300 Mds$ de biens importés de Chine aux Etats-Unis qui n'avaient pas encore été frappés jusqu'ici. La mesure entrera en vigueur le 1septembre. Les rumeurs qui circulent à Washington laissent penser que les négociateurs Steven Mnuchin et Robert Lighthizer ont proposé de commencer par brandir la menace. Mais Donald Trump a décidé d'accélérer le processus, tout en maintenant le calendrier des négociations. Va-t-il aussi tordre le bras des Européens ? Il a en tout cas programmé une conférence de presse aujourd'hui en début de soirée pour évoquer la question du commerce avec le vieux continent.La nouvelle offensive de la Maison Blanche contre la Chine a pesé sur les indices hier aux Etats-Unis et fait chuter les marchés asiatiques ce matin, car elle est porteuse de risques pour la croissance mondiale. Nombreux sont ceux qui se tournent d'ores et déjà vers la banque centrale américaine pour aider les Etats-Unis à amortir le choc. Après tout, la Fed, qui a annoncé cette semaine une baisse de taux d'un quart de point, a laissé entendre que le principal élément qui pourrait la conduire à assouplir davantage sa politique est un durcissement du contentieux commercial sino-américain. De là à penser que Donald Trump a fait exprès de "lancer sa grenade" aussi rapidement, comme l'a décrit un financier, il n'y a qu'un pas que beaucoup ont déjà franchi. Bloomberg titre d'ailleurs ce matin en Une que "les traders ont une théorie sur le timing du tweet de Donald Trump sur les droits de douane". Cette théorie, c'est qu'il veut forcer la Fed à soutenir son effort de guerre, quel que soit le prix à payer.Au final, les investisseurs se doutaient bien que les discussions traîneraient en longueur et qu'elles passeraient par de nouvelles phases de tensions. Mais ils pensaient passer un mois d'août relativement calme. Ce ne sera peut-être pas le cas. Les indicateurs avancés européens sont d'autant plus baissiers ce matin que les indices ont terminé en hausse hier soir, puisque l'annonce de Donald Trump est intervenue après la clôture de ce côté-ci de l'Atlantique.Les ventes de détail et les prix à la production dans la zone euro seront publiés à 11h00. Aux Etats-Unis, ce sont les statistiques de l'emploi du mois de juillet, à 14h30, qui accapareront l'attention. La balance commerciale (14h30), l'indice de confiance des consommateurs calculé par l'Université du Michigan (16h00) et les commandes d'usines (16h00) seront aussi de la partie.L'euro reste sous pression à 1,1076 USD. L'once d'or consolide son rebond de la veille, à 1431 USD. Le pétrole se reprend après une forte chute hier, liée aux déclarations de Donald Trump sur le commerce, à 55 USD pour le WTI et à 62 USD pour le Brent. Le rendement du T-Bond sur 10 ans a chuté à 1,875%, au plus bas depuis la fin 2016, pour les mêmes raisons. Le Bitcoin est stable à 10 369 USD.