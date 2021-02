Trump soutiendra les candidats qui adoptent le projet "Make America Great Again"

16 février (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump s'en est vivement pris mardi à certains dirigeants du parti républicain et a annoncé qu'il soutiendrait les candidats aux primaires qui épouseront son programme "Make America Great Again".

"Le parti républicain ne pourra jamais être respecté tant qu'il aura à sa tête des dirigeants comme Mitch McConnell", a déclaré Donald Trump dans un communiqué.

"Mitch est un mercenaire politique insipide, renfrogné et maussade et si les sénateurs républicains veulent rester avec lui, ils ne gagneront plus jamais",

McConnell a estimé samedi, après l'acquittement de Donald Trump par le Sénat au terme de son deuxième procès pour "impeachment", que l'ancien président était "moralement et pratiquement" responsable des violences perpétrées par ses partisans au Capitole le 6 janvier. (Steve Holland, version française Tangi Salaün)