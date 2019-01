Trump veut au moins une clôture en métal à la frontière mexicaine

(Actualisé tout du long)

WASHINGTON, 9 janvier (Reuters) - Donald Trump a demandé mardi au Congrès de débloquer 5,7 milliards de dollars (4,9 milliards d'euros) pour la construction d'une clôture à la frontière avec le Mexique, disant être disposé à ce que cette clôture soit en acier plutôt qu'en béton afin de convaincre les démocrates.

Lors d'une allocution télévisée retransmise en direct depuis le bureau Ovale, le président américain n'a toutefois pas proclamé l'état d'urgence nationale, une hypothèse qu'il disait envisager ces derniers jours pour sécuriser la frontière Sud des Etats-Unis et qui lui aurait permis de se passer de l'approbation du Congrès pour obtenir le financement du mur.

S'exprimant avec des mots abrupts dans le but de convaincre l'opinion à une heure de grande écoute, Donald Trump a insisté sur la situation de crise grandissante à la frontière avec le Mexique qui constitue selon lui une importante menace sécuritaire pour le peuple américain.

Mais il est apparu disposé à trouver une solution avec les démocrates pour sortir de l'impasse budgétaire au Congrès.

Le refus des parlementaires démocrates de voter le déblocage des fonds pour la construction d'un mur anti-immigration à la frontière mexicaine est à l'origine de la fermeture partielle de l'administration fédérale ("shutdown"), qui dure depuis le 22 décembre et affecte à des degrés divers 800.000 fonctionnaires.

"Combien de sang américain devra être versé avant que le Congrès fasse son travail ?", a déclaré Trump après avoir énuméré les détails de meurtres commis selon lui par des immigrés clandestins.

"A la demande des démocrates, il s'agira d'une clôture en acier et non pas d'un mur en béton", a-t-il ajouté au cours de son discours d'une dizaine de minutes, espérant renvoyer aux démocrates un signe d'ouverture à propos du mur qu'il réclame.

PAS DE SORTIE DU "SHUTDOWN"

Mais les démocrates ne veulent pas entendre parler d'une barrière frontalière, qu'elle soit en acier ou en béton, notamment pour son coût qu'ils estiment à terme à plus de 24 milliards de dollars.

Le chef de file de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, et Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants où les démocrates sont de nouveau majoritaires, ont réaffirmé mardi soir leur opposition au projet qui a constitué l'une des principales promesses électorales de Donald Trump durant la campagne présidentielle de 2016.

Dans un discours retransmis par les principales chaînes d'information américaines dans la foulée de l'allocution de Trump, Pelosi a souligné que le président américain avait rejeté un texte bipartisan visant à mettre fin au "shutdown".

S'exprimant derrière un pupitre au côté de Schumer, elle a blâmé Trump pour son "obsession à contraindre les contribuables américains à dépenser inutilement des milliards de dollars pour un mur inefficace - un mur que le Mexique devait financer, avait-il promis".

Donald Trump va s'entretenir mercredi avec le vice-président des Etats-Unis Mike Pence et des sénateurs républicains afin de discuter d'options pour sortir du "shutdown", selon une annonce faite mardi soir par la Maison blanche.

Puis il doit se rendre jeudi à la frontière américano-mexicaine pour "rencontrer ceux qui sont sur la ligne de front en matière de sécurité nationale et de crise humanitaire", a dit lundi la porte-parole de la présidence. (Jeff Mason et Richard Cowan, avec Amanda Becker, Eric Beech et David Alexander; Jean Terzian pour le service français)