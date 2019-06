Bourse de Paris : Trump veut que Powell fasse du Draghi

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Il faut reconnaître que je me suis trompé : il y aura bien une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en marge du G20 d'Osaka, la semaine prochaine. Cela ne signifie pas qu'elle aboutira à quelque chose, tant les positions chinoise et américaine sont éloignées. Mais le dialogue a repris et les marchés financiers s'en satisfont. Le Président américain lui-même s'est chargé de le révéler sur Twitter hier, avec son vocabulaire de VRP. Une annonce qui a coïncidé avec le lancement de sa campagne électorale pour l'élection de 2020. C'est un peu le problème avec Donald Trump : il est parfois compliqué de démêler l'intérêt général de son intérêt particulier.Hier en tout cas, c'est au nom des Etats-Unis qu'il a accusé Mario Draghi de concurrence déloyale. Le patron de la Banque centrale européenne a prononcé un discours tellement "dovish" (en faveur d'une politique monétaire encore plus souple) qu'il a fait monter les marchés européens et chuter l'euro. Donald Trump était furieux, ce qui est assez cocasse dans la mesure où c'est exactement la posture qu'il réclame à Jerome Powell, le président de la Fed, depuis des mois. Il faudrait peut-etre échanger les deux banquiers centraux ? Hasard du calendrier, la Réserve Fédérale doit se prononcer ce soir sur ses taux, avec un statu quo en vue, mais un discours probablement tourné vers une baisse des taux à court terme. Le marché parie sur un assouplissement dès la prochaine réunion, le 31 juillet. Hier, une fuite a laissé entendre que la Maison Blanche a demandé à des juristes de plancher, en début d'année, sur une "placardisation" de Powell, que Donald Trump ne juge pas assez malléable. A la veille de la réunion de la Fed, cette rumeur n'est sûrement pas, cette fois, un hasard du calendrier.L'empressement apparent des banques centrales à réagir aux inflexions des marchés financiers pose question. Le discours prononcé hier par Draghi et la position probable de la Fed marquent "un revirement remarquable pour les banques centrales mondiales qui, en moins de six mois, sont passées de la normalisation à de nouvelles perspectives d'assouplissement", constatent les économistes d'ING Carsten Brzeski et Peter Vanden Houte, qui craignent cet "activisme sans précédent". "Seul l'avenir nous dira si cette tentative de garder une longueur d'avance sur la courbe des taux était de la prévoyance ou simplement de la panique", concluent-ils. Si les indicateurs avancés européens sont proches de l'équilibre tôt ce matin , les places asiatiques répliquent la vive hausse des indices occidentaux hier.Grosse séance en perspective. Après une batterie d'indicateurs sur l'économie britannique à 10h30 (dont production et inflation) et les chiffres de l'inflation canadienne (14h30), le marché aura droit à un nouveau discours de Mario Draghi, qui aura du mal à aller au-delà de ce qu'il a dit hier. Puis cap sur les Etats-Unis avec les stocks pétroliers hebdomadaires (16h30) puis la décision de la Fed sur ses taux (20h00) et surtout la conférence de presse de son président Jerome Powell (à partir de 20h30).L'euro reste faible à 1,1198 USD, tandis que l'once d'or stagne à 1345 USD. Le baril de pétrole repart en baisse modérée, à 62,14 USD le Brent et 54,01 USD le WTI. Le taux du 10 ans américain est à 2,063%, en légère hausse. Le Bitcoin a reculé hier mais reste sur une pente ascendante : il faut 9167 USD pour s'en procurer un.