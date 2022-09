Truss et Kwarteng rencontreront le chien de garde fiscal britannique dans le but de calmer les marchés.

Le Premier ministre Liz Truss et son ministre des Finances Kwasi Kwarteng rencontreront vendredi le chef de l'organisme indépendant de surveillance fiscale de la Grande-Bretagne, dont ils avaient auparavant écarté l'analyse, dans le but de rassurer les marchés après le chaos déclenché par les réductions d'impôts prévues.

La semaine dernière, Kwarteng a dévoilé une série de baisses d'impôts qui, de manière inhabituelle, n'étaient pas soutenues par les prévisions de l'Office for Budget Responsibility. La liquidation qui en a résulté a conduit la Banque d'Angleterre à intervenir en achetant des obligations d'urgence pour protéger les fonds de pension d'une faillite partielle.

Truss et Kwarteng vont maintenant rencontrer le président de l'OBR, Richard Hughes, président de l'Office for Budget Responsibility (OBR), pour discuter du processus de prévision budgétaire et des développements économiques et fiscaux depuis mars, a déclaré le Trésor,

L'OBR a déclaré jeudi qu'il avait proposé de produire une prévision pour le plan de réduction des impôts de Kwarteng, mais qu'il n'avait pas été mandaté pour le faire.

Ajoutant à la pression exercée sur le gouvernement pour qu'il prenne des mesures afin de calmer les marchés, un comité de parlementaires du parlement britannique a demandé jeudi à M. Kwarteng d'avancer la déclaration budgétaire du 23 novembre qui inclura les nouvelles prévisions de l'organisme de surveillance fiscale.

Andrew Griffith, le ministre qui supervise le quartier financier de la City de Londres, a déclaré que la préparation de ces prévisions prendrait du temps.

"Nous voulons tous que les prévisions soient aussi rapides qu'elles (OBR) le peuvent mais aussi ... vous voulez aussi qu'elles aient le bon niveau de détail", a déclaré Griffith à Sky News.

Kwarteng a déclaré que le "Plan fiscal à moyen terme" de novembre donnera de nouvelles prévisions et détaillera le coût de l'emprunt et les mesures visant à réduire la dette. Il a demandé à l'OBR de produire une première ébauche de ses prochaines prévisions économiques le 7 octobre.

TRUSS N'EST PAS POUR LE DEMI-TOUR

Mme Truss, qui n'a remplacé Boris Johnson au poste de Premier ministre que ce mois-ci, a affirmé que les turbulences du marché sont le résultat de problèmes mondiaux causés par l'invasion russe de l'Ukraine, et qu'elle ne reviendra pas sur son plan visant à sortir l'économie de plusieurs années de croissance stagnante.

Elle a également déclaré que le gouvernement devait intervenir pour fournir une aide aux personnes et aux entreprises pour leurs factures d'énergie, un paquet qui pourrait coûter plus de 100 milliards de livres (110,99 milliards de dollars), afin de maintenir la facture d'un ménage typique à moins de 2 500 livres par an.

Les critiques, y compris certains membres du parti conservateur au pouvoir, disent que Truss et Kwarteng auraient dû inclure les prévisions de l'OBR pour rassurer les marchés sur la provenance du financement de leur proposition de 45 milliards de livres de réductions d'impôts.

Les données officielles ont montré vendredi que l'économie britannique a progressé au deuxième trimestre, mais qu'elle est toujours en dessous de son pic pré-pandémique.

L'inquiétude ne s'est pas limitée aux marchés, avec des organismes comme le Fonds monétaire international, la secrétaire américaine au commerce Gina Raimondo et des alliés européens exprimant leur malaise face aux plans britanniques.

"Je ne suis pas inquiet pour l'euro mais je suis inquiet de la situation en Grande-Bretagne", a déclaré vendredi le ministre français des Finances, Bruno Le Maire.

Les sondages indiquent que le public britannique n'est pas non plus impressionné par les propositions du gouvernement, une série de sondages de jeudi donnant au parti travailliste d'opposition une large avance sur les conservateurs.

L'un d'eux donnait 33 points d'avance aux travaillistes, une avance sans précédent pour un parti ces derniers temps.

Certains parlementaires conservateurs ont déjà déclaré que Mme Truss devait repenser ses plans.

"Le paquet économique d'emprunts et de réductions d'impôts annoncé la semaine dernière ne peut clairement pas gagner la confiance du marché ou des électeurs", a déclaré le parlementaire George Freeman sur Twitter. "Le Cabinet doit se réunir rapidement pour convenir avec (Truss) & (Kwarteng) d'un PlanB qui puisse tenir".

