La reine Elizabeth II, qui était également le chef d'État le plus ancien et le plus longtemps en fonction dans le monde, est décédée jeudi (8 septembre) à Balmoral, en Écosse.

Le mardi (6 septembre), Mme Truss s'était rendue à Balmoral pour rencontrer la reine et être nommée Premier ministre.

"Elle était digne mais pas distante, elle était prête à s'amuser", a déclaré Truss. "Elle a amené la monarchie dans la vie des gens et dans les maisons des gens".