JERUSALEM, 29 juillet (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré lundi qu'elle avait ouvert une enquête sur des soupçons de mauvais traitements infligés à un prisonnier Palestinien, suscitant la colère de l'extrême droite israélienne.

Le ministère public a ordonné l'ouverture d'une enquête "à la suite de soupçons de sévices graves infligés à un détenu", a indiqué l'armée, sans fournir d'autres détails.

La police militaire s'est présentée dans le cadre de son enquête au centre de détention de Sde Teiman pour interroger une dizaine de soldats de réserve soupçonnés de mauvais traitement contre un prisonnier qui serait membre d'une unité d'élite du Hamas, a rapporté la radio militaire israélienne.

Des groupes de défense des droits, dont l'Association pour les droits civils en Israël (ACRI), ont dénoncé de graves abus à l'encontre de détenus dans ce camp, une ancienne base militaire située dans le désert du Néguev, dont Israël a annoncé la fermeture progressive. L'armée avait précédemment annoncé qu'elle enquêtait sur ces accusations.

Alors que la police militaire arrivait au centre, un certain nombre de manifestants, dont des députés d'extrême droite, se sont rassemblés à l'extérieur pour dénoncer l'enquête et défendre les soldats qui, selon eux, ne faisaient que leur devoir. Certains ont pénétré de force dans l'enceinte de l'établissement.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a dénoncé ces actions et appelé au calme. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a lui demandé le respect de la loi. "Même dans les moments difficiles, la loi s'applique à tous - personne ne peut pénétrer sur les bases de l'armée israélienne", a-t-il ajouté.

Le lieutenant-général Herzi Halevi, chef d'état-major de l'armée, a défendu l'ouverture de cette enquête qui, selon lui, permet de préserver l'honneur de Tsahal.

PRÉSERVER LES VALEURS

"Nous sommes en pleine guerre, et des actions de ce type mettent en danger la sécurité de l'État", a déclaré Herzi Halevi dans un communiqué après la tentative d'effraction. "Ce sont précisément ces enquêtes qui protègent nos soldats en Israël et dans le monde et qui préservent les valeurs de l'armée israélienne."

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, un membre éminent de la coalition d'extrême droite au gouvernement et critique du commandement militaire, a publié un message vidéo sur le réseau social X, affirmant que les soldats devaient être traités comme des héros et non comme des criminels.

Le parti d'opposition centriste Yesh Atid a demandé la révocation du vice-président du Parlement, qui, selon lui, a participé à la manifestation et encouragé les protestataires.

Les nombreux rapports faisant état de mauvais traitements dans les prisons israéliennes ont renforcé la pression internationale contre Israël concernant la guerre de Gaza, qui entre dans son onzième mois.

En mai, le département d'État américain a déclaré qu'il examinait les accusations de mauvais traitements infligés à des détenus palestiniens. (Reportage Ari Rabinovitch et James Mackenzie ; version française Kate Entringer)