Tsingshan est en pourparlers avec des usines de cuivre chinoises pour traiter le nickel-Bloomberg News

THG, l'un des principaux producteurs de nickel au monde, a dû faire face à des pertes massives sur ses positions courtes après la flambée des prix à plus de 100 000 dollars la tonne l'année dernière et l'arrêt des transactions.

Des personnes au fait de l'affaire ont déclaré à Bloomberg que Guangda prévoyait un changement dans son panorama de production, cherchant à profiter d'une prime inhabituellement élevée dans le prix du nickel métal raffiné.

"Tsingshan a entamé des pourparlers avec un certain nombre de producteurs de cuivre, dont Yanggu Xiangguang Copper Co, une importante fonderie de cuivre qui a été mise à l'arrêt une fois l'année dernière en raison de difficultés financières", a indiqué le rapport, citant des personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées pour discuter d'informations privées.

Le projet d'utiliser des usines de cuivre pour traiter le nickel est nouveau, mais le processus a déjà été appliqué avec succès lors d'un essai dans une plus petite usine du centre de la Chine, selon le rapport.

S'il est couronné de succès, le plan de Tsingshan, ainsi que des mesures similaires prises par ses pairs, pourrait doubler la production chinoise de nickel raffiné cette année, à partir d'environ 180 000 tonnes en 2022 - ajoutant environ un cinquième à la production mondiale de nickel raffiné, ajoute le rapport.

En outre, le plus grand producteur d'acier inoxydable et de nickel au monde construit de nouvelles raffineries de nickel en Chine et en Indonésie, ajoute le rapport.