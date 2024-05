Vous me pardonnerez cet emprunt à l'univers d'Harry Potter pour éviter d'écrire Nvidia dès le titre, puisqu'on frisera l'overdose aujourd'hui sur les marchés financiers. Les investisseurs pensent que le groupe est capable de continuer à entretenir la magie de l'IA, comme le montrent les records touchés hier à Wall Street. La réponse doit tomber ce soir sous la forme des résultats trimestriels de la société.

Je reviens de quelques jours de congés et, comme d'habitude, je me suis remis dans le bain hier soir histoire d'avoir deux-trois choses à vous raconter ce matin. Ce qui s'est avéré parfaitement inutile puisqu'il ne s'est rien passé de différent par rapport aux dernières semaines. J'aurais pu pousser le vice jusqu'à aller chercher une chronique d'avril en changeant quelques mots mais ç'eut été malhonnête (pour vous) et potentiellement vexant (pour moi) si personne ne s'en était rendu compte. Bref, tout progresse sur les marchés financiers, qui attendent des baisses de taux et les résultats de Nvidia avec une certaine sérénité, puisque l'indice de la peur, le VIX, est en passe de retrouver ses planchers 2024.

Pour être un peu plus précis, deux des trois indices de Wall Street, le Nasdaq 100 et le S&P500, ont dépassé leurs records datant de la veille pendant que l'Europe cherchait un peu son souffle. Le Dow Jones a gentiment attendu les indices européens et mon retour de congés pour franchir la barre des 40 000 points en clôture, malgré quelques incursions en terra incognita au cours des dernières séances.

Les places boursières sont imperturbables alors que tout part en sucette autour, avec des élections ultra-polarisées, des conflits militaires lourds d'enjeux et des tensions commerciales qui ne cessent de croître. Certains comparent ça à l'orchestre du Titanic, ou à une phase de complaisance inédite. Mais la majorité des investisseurs se laisse porter, ni insensibles aux discours des prophètes de malheur, ni hermétiques aux prophéties d'un nouvel âge d'or économique alimenté par l'IA. A ce titre, les résultats et les prévisions du magasin général de pelles et de pioches de la spécialité, Nvidia, doivent tomber ce soir après la clôture. Ils cristallisent naturellement des attentes considérables, comme si chaque publication trimestrielle de la société était à elle seule une confirmation des promesses de l'intelligence artificielle… et par ricochet de l'optimisme ambiant. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans ces colonnes, mais le fait que Nvidia publie historiquement trois semaines après les grosses écuries technologiques fournit la dramaturgie parfaite en plaçant le titre sur un piédestal. Les financiers sont suffisamment confiants pour avoir permis à l'action d'atteindre un nouveau record hier tout près de 954 USD, soit une capitalisation boursière de 2 346 milliards de dollars, la troisième plus élevée du monde. Heureusement qu'Apple a eu le bon goût de se rebiffer en reprenant 16% en un mois, sans quoi Nvidia aurait croqué la pomme et pris la seconde place mondiale après avoir quasiment doublé de valeur depuis le 1er janvier.

Cette progression est toutefois éclipsée par les 145% de gains de Vistra. Personne ou presque ne connaît cette société américaine en Europe. Et pour cause, elle fait partie du compartiment des "utilités", le secteur le plus déprimant de la cote boursière : des entreprises qui fournissent des services publics de base comme l'énergie et l'assainissement, dont la croissance est généralement anémique. Mais en 2024, la spécialité retrouve des couleurs. Je crois en avoir parlé il y a quelques semaines mais mon weekend festif a dégradé quelques-unes de mes fonctions cognitives. C'est moche de vieillir. Bref, comme le soulignait hier soir un article du Wall Street Journal dont vous avez le lien à la fin de ce papier, Vistra et ses petites copines produisent de l'électricité. Or plusieurs bureaux d'études pensent que l'IA va générer à l'avenir d'énormes besoins additionnels en énergie. Ils ont tourné le truc dans tous les sens pour conclure que le plafond le plus probable de l'IA dans les années à venir n'est pas tant la puissance de calcul que la production d'électricité. Leurs petits cerveaux capitalistes n'ont eu qu'un pas à franchir pour entrevoir une idée d'investissement. Il y a même une chance raisonnable pour que les centaines de milliards qui sont stockés dans les caisses de certains géants de la technologie servent à financer des infrastructures d'envergure pour éviter que l'essor de l'IA ne soit bridé par une bête panne de courant. Des gens raisonnablement intelligents ont donc osé faire le lien entre Microsoft et EDF en quelque sorte. Le mariage de la carpe et du lapin. Brillant. J'en profite pour rappeler que plusieurs secteurs sont affectés par ricochet par cette question de la consommation, donc de l'optimisation de la consommation énergétique liée à l'IA. Pensez à Schneider Electric et à son parcours récent : le titre est devenu le 3e plus influent du CAC40, pour ses qualités intrinsèques certes, mais dopées par une exposition à cette thématique. Plus globalement, cette problématique pose la même question que la cryptomonnaie par exemple : n'est-il pas totalement débile de cramer une telle quantité d'énergie dont une infime part finit par avoir une utilité réelle ? Personnellement je connais la réponse, mais un peut sans doute écrire une encyclopédie sur le sujet.

Le compte à rebours pour les résultats de Nvidia est donc dans son décompte final, avec un verdict peu après 22h00. Pour patienter, les investisseurs auront droit aux minutes de la dernière réunion de la Fed (20h00). Ils ont déjà pris connaissance du maintien du taux directeur de la banque centrale de Nouvelle-Zélande à 5,50% (au cas où ça intéresserait quelqu'un en dehors de Nouvelle-Zélande) et des menaces de la Chine de surtaxer de 25% les voitures américaines et européennes en réponse aux mesures déjà annoncées aux Etats-Unis et en passe de l'être en Europe. Sur le front géopolitique, la Norvège et l'Irlande s'apprêteraient à reconnaître l'existence d'un Etat Palestinien.

En Asie Pacifique, le Japon continue à souffler le chaud et le froid avec un Nikkei 225 en baisse de 0,9% ce matin. La Chine rebondit mollement après une séance nettement baissière hier. La Corée du Sud, l'Inde et l'Australie sont proches de l'équilibre mais légèrement teintées de vert. Taiwan se distingue en prenant 1,5% pour signer un nouveau record. Les indicateurs avancés européens sont dans le vert très pâle.

L'inflation britannique d'avril (8h00) sera suivie à 16h00 des ventes de logements anciens aux Etats-Unis.

L'euro se négocie 1,0855 USD. L'once d'or est ferme à 2418 USD. Le pétrole recule légèrement, avec un Brent de Mer du Nord à 82,24 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans recule à 4,41%. Le bitcoin se négocie 69 900 USD.

Alfen : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 52 à 40 EUR. Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 73 à 60 EUR.

Amplifon : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 59 à 60 EUR.

Assura : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 52 GBX à 45 GBX.

Danube : Morgan Stanley surpondère de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 99 EUR à 132 EUR.

Eutelsat Communications : Citi déclasse d'acheter à neutre avec un objectif de cours réduit de 9,50 EUR à 5,50 EUR.

Generali : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 24,50 à 27 EUR.

GN Store Nord A/S : HSBC dégrade sa recommandation d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 210 DKK à 200 DKK.

Granges : ABG Sundal Collier dégrade sa recommandation d'achat à conserver avec un objectif de cours de 140 SEK.

: ABG Sundal Collier dégrade sa recommandation d'achat à conserver avec un objectif de cours de 140 SEK. M6 Métropole Télévision : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 13 EUR à 13,50 EUR.

Nexi : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 7,50 à 8,50 EUR.

Nordnet : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 150 SEK à 185 SEK.

Rémy Cointreau : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 120 à 110 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : JP Morgan maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 290 à 275 EUR.

Soitec : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 95 à 110 EUR.

Sonova Holding : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 310 à 330 CHF.

Tryg : Keefe Bruyette & Woods passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 160 DKK à 162 DKK.

Schneider Electric renonce à racheter Bentley Systems.

TotalEnergies a donné son feu vert au projet en eaux profondes Kaminho au large de l'Angola et a attribué au moins trois contrats d'une valeur de 3,7 Mds$ à Saipem.

Klépierre achète un centre commercial à Rome pour plus de 200 M€.

Daniel Kretinsky étudie des options pour persuader les créanciers d'accepter son offre de reprise pour Atos, selon une source bien informée. Par ailleurs, le groupe a été autorisé par la justice à reporter son AG le temps de boucler sa restructuration financière.

Groupe Pizzorno Environnement rempile pour 7 ans et 186,1 M€ à Fréjus / Saint-Raphaël pour la collecte et la propreté.

Mersen livre le cinquième miroir de l'ELT, futur télescope géant de l’ESO.

Lisi renforce son partenariat avec Watch Out.

Lucibel a levé 1,95 M€ à 0,43 EUR par augmentation de capital.

Xilam annonce la mise en production de Submarine Jim.

OSE Immunotherapeutics et Boehringer Ingelheim étendent leur collaboration pour développer des traitements first-in-class dans le cancer et dans les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques.

Kalray lance une nouvelle édition de sa plateforme d'accélération des données, spécialement optimisée pour les flux de données d'IA.

Median Technologies a été sélectionnée comme fournisseur privilégié de services d'imagerie pour les essais cliniques par un laboratoire pharmaceutique du top 3 mondial.

TheraVet annonce la fin anticipée du recrutement des patients de l'étude clinique VISCO-VET.

Claranova annonce la fin des procédures judiciaires avec ses actionnaires minoritaires canadiens, qui retirent sans contrepartie leurs demandes.

BBVA engage des lobbyistes pour convaincre le gouvernement espagnol de l'intérêt de l'opération sur Banco de Sabadell.

Sandoz a obtenu l'autorisation de la Commission européenne pour ses biosimilaires Wyost et Jubbonti.

Un rapport du Sénat américain a révélé que BMW a importé aux États-Unis au moins 8000 véhicules Mini Cooper contenant un composant électrique provenant d'un fournisseur chinois interdit, Jingweida Technology Group.

Adani est soupçonné de fraude à la vente de charbon de qualité inférieure comme combustible de grande valeur, selon le FT.

