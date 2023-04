Tudigo : croissance proche de 115% au premier trimestre 2023

Avec 17 millions d'euros investis par sa communauté en 3 mois, la plateforme d'investissement non côté Tudigo affiche une croissance de près de 115% par rapport à 2022 qui lui permet d'envisager une année 2023 à 100 millions d'euros. Avec 22 opérations bouclées en trois mois, Tudigo confirme l'accélération exponentielle de son activité. En effet, ce sont 16,7 millions d'euros qui ont été mobilisés par la communauté contre 7,8 millions d'euros sur la même période en 2022.



Les 22 projets pragmatiques, innovants et responsables ayant bouclé leur opération, ont en moyenne récolté 760 000 euros pour accompagner le développement de leur activité. Parmi les levées réalisées, 57% ont été effectuées en actions (entrée au capital), 16% en obligations (prêt) et 26% concernent des projets immobiliers.



Alors que la communauté d'investisseurs de Tudigo compte aujourd'hui 50 000 personnes, ce sont 2 630 personnes qui ont injecté les 16,7 millions d'euros au premier trimestre 2023. Pour 55% d'entre eux, c'était une première.



Le ticket moyen s'élève ainsi à 7 390 euros sur ce premier trimestre 2023 contre 4 860 euros en moyenne sur l'année 2022.