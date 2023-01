Tunisie-Cinq morts et dix disparus après le naufrage d'un bateau de migrants

TUNIS, 7 janvier (Reuters) - Au moins cinq migrants africains sont morts et 10 autres sont portés disparus après le naufrage d'un bateau au large de la Tunisie, a déclaré samedi un responsable judiciaire.

Les garde-côtes ont secouru 20 migrants qui se trouvaient à bord du bateau bondé, en route vers l'Italie, qui a coulé vendredi au large de Louata, dans la région de Sfax, a déclaré le responsable à Reuters.

Ces derniers mois, des centaines de personnes se sont noyées au large des côtes tunisiennes, où le nombre de tentatives de traversées à destination de l'Italie au départ de la Tunisie et de la Libye a beaucoup augmenté.

La crise économique et financière sans précédent en Tunisie a conduit plus de 18.000 Tunisiens à prendre la mer en direction de l'Europe en 2022, selon l'organisation de défense des droits Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. (Reportage Tarek Amara ; Version française Elizabeth Pineau)