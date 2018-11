Tunisie-Gouvernement remanié sur fond de crise économique

TUNIS, 5 novembre (Reuters) - Le Premier ministre tunisien Youssef Chahed a annoncé lundi la nomination de dix nouveaux ministres, le gouvernement sortant étant critiqué pour son incapacité à régler la crise économique.

Les portefeuilles clés des Finances, des Affaires étrangères et de l'Intérieur gardent leurs titulaires.

Depuis le renversement de l'autocrate Zine el Abidine Ben Ali en 2011, l'économie tunisienne est en crise. Neuf gouvernements se sont succédé sans parvenir à faire reculer l'inflation et le chômage.

L'homme d'affaires juif René Trabelsi est nommé ministre du Tourisme. C'est seulement la troisième fois qu'un membre de la minorité juive, qui compte 2.000 personnes, entre au gouvernement depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956.

Kamel Morjane, ancien ministre des Affaires étrangères sous Ben Ali, est nommé ministre de la Fonction publique. L'administration est le principal employeur du pays.

"Ce remaniement a pour but de rendre le travail du gouvernement plus efficace et de mettre fin à la crise politique et économique", a déclaré Youssef Chahed dans un communiqué.

Le fils du président, Hafedh Caid Essebsi, directeur exécutif du parti au pouvoir Nidaa Tounes, a appelé à la démission de Youssef Chahed en affirmant qu'il était incapable de relancer l'économie.

Le président Béji Caid Essebsi a rejeté le remaniement, disant en avoir été informé trop tard, sans consultation préalable, a déclaré sa porte-parole Saida Garrach.

Mais le chef de l'Etat ne peut s'opposer au remaniement. Il doit être approuvé par le parlement où Youssef Chahed bénéficie du soutien de la majorité des députés. (Tarek Amara; Danielle Rouquié pour le service français)