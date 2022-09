Tunisie-L'ancien Premier ministre Ali Larayedh placé en détention

TUNIS, 20 septembre (Reuters) - La police antiterroriste tunisienne a placé en détention Ali Larayedh, ancien Premier ministre et haut responsable du parti d'opposition islamiste Ennahda, pour répondre de l'expédition présumée de djihadistes en Irak et en Syrie, ont indiqué mardi des avocats.

Ali Larayedh devrait comparaître devant un juge mercredi, a déclaré à Reuters son avocat Mokthar Jmayi.

"Nous sommes choqués (...) le dossier est complètement vide et sans aucune preuve", a dit Samir Dilou, un autre avocat.

Ennahda nie les accusations de terrorisme, estimant qu'il s'agit d'une attaque politique contre un opposant au président tunisien Kaïs Saïed.

Dans la même affaire, la police a reporté à mardi midi l'audition du chef d'Ennahda et président du Parlement dissous, Rached Ghannouchi, après environ 14 heures d'attente.

Rached Ghannouchi, 81 ans, a accusé Kaïs Saïed de coup d'État antidémocratique après que le président a dissous le parlement et renforcé ses pouvoirs par le biais d'un référendum constitutionnel en juillet.

Le mois dernier, plusieurs anciens responsables de sécurité et deux membres d'Ennahda ont été arrêtés sur la base d'accusations liées au voyage de Tunisiens pour le djihad.

Selon des sources sécuritaires et officielles, environ 6.000 Tunisiens se sont rendus en Syrie et en Irak au cours de la dernière décennie pour rejoindre des groupes djihadistes, dont le groupe État islamique. Beaucoup ont été tués sur place, tandis que d'autres se sont échappés et sont rentrés en Tunisie. (Reportage Tarek Amara; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)