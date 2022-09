Tunisie-Manifestations contre la pauvreté, la hausse des prix et les pénuries de denrées alimentaires

TUNIS, 26 septembre (Reuters) - Des centaines de Tunisiens ont manifesté dans la nuit de dimanche à lundi dans les rues de Tunis pour protester contre la pauvreté, la flambée des prix et les pénuries de denrées alimentaires, alors que la Tunisie traverse de graves crises économiques et politiques.

Le pays s'efforce de redresser ses finances publiques alors que le mécontentement grandit face à une inflation de près de 9% et à une pénurie qui concerne de nombreux produits alimentaires, le pays n'ayant pas les moyens de s'acquitter du prix de certains biens importés.

La Tunisie s'enfonce dans la crise politique depuis que le président Kaïs Saïed a gelé les travaux du Parlement, s'octroyant la quasi-totalité des pouvoirs et gouvernant depuis par décret, ce que les partis d'opposition ont qualifié de coup d'Etat.

Dans le quartier défavorisé de Douar Hicher, certains manifestants brandissaient des miches de pain et d'autres ont brûlé des pneus.

Les cris de "Emplois, liberté et dignité nationale", "Nous ne supportons plus les folles hausses des prix" et "Où est le sucre?" retentissaient dans les rues.

Dans la banlieue de Mornag, au sud-est de Tunis, certaines routes ont été bloquées par des manifestants.

Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants et certains contestataires ont scandé des slogans hostiles à la police et jeté des pierres.

Les pénuries de denrées alimentaires empirent dans le pays, qui traverse une grave crise économique et cherche à obtenir un prêt auprès du Fonds monétaire international afin de remettre d'aplomb ses finances publiques. (Reportage Tarek Amara; version française Camille Raynaud)