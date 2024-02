TUNIS, 1er février (Reuters) - Rached Ghannouchi, dirigeant d'Ennahda et figure de l'opposition en Tunisie, a été condamné jeudi à trois ans de réclusion criminelle pour avoir accepté des financements de l'étranger, a dit à Reuters son avocate, Monia Bouali.

Rached Ghannouchi, 82 ans, principal opposant au président Kaïs Saïed, est depuis avril 2023 en prison où il purge une première peine d'un an de réclusion pour incitation à la haine envers les policiers, qui s'estimaient diffamés après ses propos sur "les dirigeants ou les tyrans" à l'oeuvre selon lui en Tunisie.

Monia Bouali a dit que le gendre de Rached Ghannouchi, Rafik Abdessalem, autre figure d'Ennahda, avait lui aussi été condamné à trois ans de prison. Le parti islamo-conservateur est en outre condamné à une amende de plus de 900.000 euros. (Reportage Enas Alashray and Clauda Tanios et Tarek Amara; rédigé par Tarek Amara, version française Bertrand Boucey et Sophie Louet)