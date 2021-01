Tunnel du Lötschberg: le chantier de la compagnie du BLS terminé fin février

Berne (awp/ats) - La compagnie du BLS aura achevé à la fin du mois de février les travaux de remise en état du tronçon du tunnel de base du Lötschberg endommagé par des infiltrations d'eau. Le tube est de l'ouvrage restera fermé jusqu'à la fin des travaux de rénovation.

Ces travaux devaient initialement être effectués de nuit afin de pouvoir ouvrir ce tube au trafic ferroviaire durant la journée. Mais le BLS a annoncé vendredi avoir obtenu de bons résultats avec l'exploitation à voie unique, soit avec le tube ouest.

Pour cette raison, la société bernoise de transport prolonge la fermeture du tube est jusqu'à fin février. Comme le volume du trafic est réduit en raison de la pandémie, l'ouverture d'un seul tube peut être bien gérée.

Pour éviter de futures entrées d'eau et de sable dans l'ouvrage, les ouvriers ont creusé une caverne à côté du tunnel et y ont aménagé un bassin de décantation de 2000 m3. Les eaux d'infiltration et le sable qu'elles emportent pourront ainsi être dirigés vers ce bassin avant la fonte des neiges sans perturber le trafic ferroviaire.

ats/buc