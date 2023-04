Les actions de Tupperware Brand Corp. ont regagné un peu de terrain pour grimper de près de 7 % mardi, un jour après avoir perdu la moitié de leur valeur, le fabricant de contenants en plastique réutilisables ayant exprimé des doutes quant à sa capacité à poursuivre ses activités.

La société basée en Floride a déclaré vendredi qu'elle avait engagé des conseillers financiers pour l'aider à améliorer sa structure de capital et ses liquidités à court terme, et qu'elle examinait également son portefeuille immobilier pour tenter de préserver ses liquidités.

Les actions de la société ont chuté de 50 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis près de trois ans, soit 1,21 $, et ont terminé la séance en baisse de 48 %, avec une valeur de marché d'environ 55 millions de dollars.

L'action s'échangeait à 1,32 dollar mardi, encore loin de son plus haut niveau de 2021 (38,57 dollars), lorsque l'entreprise a bénéficié d'une hausse de la demande, la cuisine à domicile ayant incité les consommateurs à utiliser des récipients Tupperware pour conserver leurs restes.

Toutefois, Tupperware a enregistré une baisse des volumes de vente depuis 2022, les consommateurs restant prudents quant à leurs dépenses discrétionnaires.

Tupperware, connu pour ses récipients et bols hermétiques, durables et colorés, a dû augmenter ses prix pour protéger ses marges de la hausse des taux d'intérêt et des coûts élevés de la résine et de la main-d'œuvre, ainsi que de l'appréciation du dollar américain et des difficultés persistantes de la chaîne d'approvisionnement.

En novembre, l'entreprise avait émis des doutes sur sa capacité à poursuivre son activité, indiquant qu'elle doutait de pouvoir respecter certaines clauses de sa dette.

Fondée en 1946 par le chimiste Earl Tupper, l'entreprise est devenue populaire en raison de la manière dont elle vendait ses produits, par l'intermédiaire de représentants faisant du porte-à-porte, à l'instar de la société de cosmétiques Avon.

Tupperware compte aujourd'hui sur près de 3 millions de représentants indépendants dans le monde pour distribuer ses produits dans quelque 70 pays.