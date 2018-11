Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ViaGénérations, la SCI de maintien à domicile de Turgot Asset Management, conforte sa croissance avec l’acquisition de deux nouveaux biens sur le territoire français, portant à 45 le nombre d’investissements depuis la création du fonds fin 2017. Ainsi, en plein centre de Paris, dans le 9ème arrondissement, ViaGénérations a fait l’acquisition d’un vaste appartement de 111 mètres carrés, comprenant 4 pièces et une cave. À deux pas des Grands Boulevards, ce bien familial situé rue de Trévise bénéficie de la proximité immédiate des transports et commerces.Un autre investissement a été réalisé en centre-ville de Beaulieu-sur-Mer, station balnéaire cotée de la Côte d'Azur. Idéalement situé entre Nice et Monaco, l'appartement de 2 pièces, doté d'une terrasse, se situe à proximité des commerces, transports, infrastructures, ainsi que du bord de mer.Les nue-propriétés de ces appartements s'élèvent, respectivement, à 680 000 euros et 315 000 euros, soit 6 126 euros du mètre carré et 4 555 euros du mètre carré.Ce processus d'investissement a permis à l'Unité de Compte ViaGénérations de dégager, dès la première année, une rentabilité nette de frais supérieure à 5,57% (Valeur Liquidative en date du 31 octobre 2018).En s'appuyant sur cette stratégie, l'objectif de ViaGénérations est d'augmenter encore sa rentabilité nette d'ici le 31 décembre prochain.