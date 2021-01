Turgot AM : son fonds viager termine l’année 2020 avec un encours de 141,7 millions d’euros 08/01/2021 | 13:03 Envoyer par e-mail :

Cette SCI, dédiée à l'investissement en immobilier viager, a pour objectif de rendre possible le maintien des seniors à leur domicile et d'augmenter leur pouvoir d'achat en rendant " liquide " leur patrimoine immobilier.



Le viager permet de vendre la nue-propriété de sa résidence principale, une vente qui permettra de percevoir un important capital totalement défiscalisé sans en perdre l'usage.



La SCI ViaGénérations est uniquement accessible en unités de compte (UC) au sein des contrats d'assurance-vie, de capitalisation et Plan d'Epargne Retraite assurés par Swiss Life, Ageas et Apicil Epargne.



La SCI propose aux investisseurs une perspective de plus-value à long terme sur un patrimoine immobilier constitué de biens, acquis avec une décote auprès de seniors qui conservent le Droit d'Usage et d'Habitation ou l'Usufruit Viager de leur bien.



La performance de l'unité de compte, qui était en hausse de +6,73% en 2019 et de +6,42 en 2018, affiche une performance record pour cette année 2020 de +6,81% net de frais de gestion, soit une performance cumulée de +21,32% depuis sa création en 2017.



En 2020, la SCI ViaGénérations a collecté 70 millions d'euros auprès de ses partenaires historiques et clôture l'année sur une collecte record de 11,5 millions d'euros en décembre 2020. La SCI ViaGénérations est ainsi l'unité de compte la plus collectée chez ses partenaires assureurs.



" 2021 va lui permettre d'accélérer cette dynamique où la SCI ViaGénérations table raisonnablement sur une collecte de 120 à 150 millions d'euros pour l'année 2021 ", indique Turgot AM.







